यूपी पुलिस की अधिकारी मिथिला चतुर्वेदी की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है. जिंदगी में आए सबसे बड़े झटके के बाद उन्होंने हार मानने के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया. कांस्टेबल के पद से शुरू हुआ उनका सफर अब डीएसपी तक पहुंच गया है. 37 साल की सेवा के बाद मिली इस पदोन्नति के दौरान जब उनके कंधों पर नए सितारे सजाए गए, तो उनकी आंखें भर आईं. समारोह में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी तालियां बजाकर उनके इस सफर का सम्मान करते नजर आए.

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पुलिस झंडा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में सीआईडी के डीजी विनोद कुमार सिंह ने मिथिला चतुर्वेदी को डीएसपी का बैज पहनाया. वर्तमान में वह सीआईडी मुख्यालय में तैनात हैं. इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें बधाई दी और उनके संघर्ष को विभाग के लिए प्रेरणा बताया.

शादी के 9 दिन बाद ही पति का निधन

इटावा की रहने वाली मिथिला चतुर्वेदी का जन्म 30 अक्टूबर 1968 को हुआ था. साल 1988 में उनकी शादी यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही से हुई थी. लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद ही उनके पति का असमय निधन हो गया. नई जिंदगी की शुरुआत में ही मिले इस सदमे ने उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.

हालांकि, मिथिला ने हालात के आगे घुटने नहीं टेके. उन्होंने खुद को संभाला और अपने दम पर जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया. पति की मौत के बाद उन्हें अनुकंपा के आधार पर 28 नवंबर 1989 को यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली. यहीं से उनके लंबे सफर की शुरुआत हुई.

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कांस्टेबल से DSP तक ऐसे बढ़ते गए कदम

मिथिला ने अपनी मेहनत और काम के प्रति लगन से विभाग में लगातार तरक्की की. साल 1993 में वह सहायक सब इंस्पेक्टर (लिपिक) बनीं. इसके बाद 2016 में सब इंस्पेक्टर (लिपिक) और 2021 में इंस्पेक्टर (लिपिक) के पद पर पदोन्नति मिली.

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अब 37 साल की सेवा के बाद उन्हें डीएसपी (लिपिक) बनाया गया है. कांस्टेबल के रूप में शुरू हुई नौकरी से इस मुकाम तक पहुंचना उनके धैर्य और मेहनत की कहानी कहता है.

पिपिंग सेरेमनी में कंधों पर नए सितारे लगते ही मिथिला भावुक हो गईं. ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि उन मुश्किलों और संघर्षों की याद भी थे, जिन्हें पार करके उन्होंने यह मुकाम हासिल किया.

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