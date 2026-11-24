"भाई, शादी हो तो ऐसी, वरना ना हो..." सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है. वजह है बिहार के पूर्व विधायक और मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी. शादी की तैयारियों और समारोह से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहे हैं. दूल्हे के लिए करीब 3 करोड़ रुपये की Land Rover Defender से लेकर घुड़दौड़ के विजेता के लिए नई थार तक, इस शादी के इंतजाम चर्चा में हैं. दावा है कि शादी में करीब 5 लाख मेहमान पहुंचेंगे, खाने की 150 वैरायटी होंगी और सैकड़ों कारीगर रातभर मिठाइयां तैयार करने में जुटे हैं.

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शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को बिहार के पटना जिले स्थित अनंत सिंह के पैतृक गांव लदवां में होनी है. समारोह को भव्य बनाने के लिए शादी के कार्यक्रम में घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी रखी गई है. इस प्रतियोगिता के विजेता को नई Mahindra Thar इनाम में दी जाएगी. शादी की तैयारियों का पैमाना और सामने आ रहे वीडियो ही वजह हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त शिवांगी की शादी की खूब चर्चा हो रही है.

हल्दी में डांस, तिलक में 3 करोड़ की कार

शादी से पहले ही समारोह में कई ऐसे पल सामने आ चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. हल्दी समारोह में अनंत सिंह, जिन्हें 'छोटे सरकार' के नाम से भी जाना जाता है, 'रंगबाज राजा' गाने पर डांस करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने अपने खास अंदाज में मूंछों पर ताव भी दिया. इसके बाद तिलक समारोह में उन्होंने होने वाले दामाद को सफेद Land Rover Defender गिफ्ट की, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

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"कोई सिनेमा थोड़ी है, जो टिकट लगेगा"

शादी का न्योता भी अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है. अनंत सिंह ने उन लोगों को भी शादी में आने का न्योता दिया है, जिन्हें शादी का कार्ड नहीं मिला है. जब उनसे पूछा गया कि क्या न्योता सिर्फ बिहार तक सीमित है, तो उन्होंने कहा, "हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब." उन्होंने शादी में आने को लेकर कहा, "कोई सिनेमा थोड़ी है, जो टिकट लगेगा."

यानी शादी में शामिल होने के लिए कार्ड को लेकर कोई सख्ती नहीं है. अनंत सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग इस शादी के खुले निमंत्रण और भव्य तैयारियों की चर्चा कर रहे हैं.

शाबाश 👏 अनंत सिंह जी 👍 . https://t.co/yX8noyVAHj — The Bihar (@Thebihar_in) November 24, 2026

होने वाले समधी भी चर्चा में

शादी की तैयारियों के बीच अनंत सिंह के होने वाले समधी रणविजय कुमार सिंह भी चर्चा में हैं. रणविजय कुमार सिंह Central Reserve Police Force यानी CRPF में Commandant हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पटना के पश्चिमी हिस्से दानापुर स्थित उनके नए घर पर पत्रकारों ने शादी की तैयारियों को लेकर उनसे सवाल किए. इस दौरान वे मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए.

देखें ऐसे एक और वायरल वीडियो

अनंत सिंह पर यह गाना सूट कर रहा है बढ़िया 👌 . मोच पर ताओ देना भी शोभ रहा है। https://t.co/odvx31Y0Vt — The Bihar (@Thebihar_in) November 23, 2026

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जब उनसे शादी की तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद संक्षिप्त था- "बढ़िया." हालांकि जवाब छोटा था, लेकिन शादी को लेकर दोनों परिवारों में तैयारियां जोरों पर हैं.

बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में बिहार के लगभग सभी बड़े छोटे इंफ्लुएंसर्स को निमंत्रण दिया गया है। शादी में पहुंचे ये इंफ्लुएंसर्स लगातार तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शादी की चर्चा अब सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रही है। बिहार की इस हाई-प्रोफाइल शादी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर ली हैं। — Anish Anand (@anishanand77863) November 24, 2026

5 लाख मेहमान और 150 तरह का खाना

इस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा मेहमानों और खाने को लेकर भी हो रही है. रिपोर्ट में करीब 5 लाख मेहमानों के पहुंचने की बात कही गई है. मेहमानों के लिए खाने की करीब 150 वैरायटी तैयार किए जाने की बात सामने आई है. इसके अलावा मिठाइयां बनाने के लिए सैकड़ों कारीगर रातभर काम कर रहे हैं.

शादी के आयोजन को और खास बनाने के लिए घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें जीतने वाले को नई Mahindra Thar मिलेगी. वहीं होने वाले दामाद को करीब 3 करोड़ रुपये की Land Rover Defender दिए जाने की बात पहले ही चर्चा में आ चुकी है.

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