केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन का ऐलान किया. इस दौरान प्रेस वार्ता के बीच उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के मुद्दे पर भी बात रखी. अमित शाह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सामने आया, तब इसे अस्थायी रूप से बंद कराया गया, जैसे ही इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा, तुरंत ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोल देंगे.'

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उन्होंने कहा कि 'इसे बेवजह बंद रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए.' बता दें कि इससे पहले पंजाब सीएम भगवंत मान करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए केंद्र से मांग कर चुके हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिये भी करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने को लेकर अपील की थी.

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'कांग्रेस की गलती...', अमित शाह करतारपुर कॉरिडोर पर विपक्ष को घेरा

मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह ने कहा- 'करतारपुर साहिब कॉरिडोर की मांग आजादी के वक्त से रही है. मैं तो मानता हूं कि उस वक्त शायद हमारी पार्टी होती और हमारी पार्टी फैसला करती, तो करतारपुर भारत का हिस्सा होता. कांग्रेस की गलती के कारण ही इतना बड़ा स्थान आज भारत का हिस्सा नहीं है. करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी मोदी जी ने बनाया है और हमने ही वहां यात्रा की शुरुआत की थी. प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल साहब भी उस वक्त साथ थे.' लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सामने आया, तब इसे अस्थायी रूप से बंद कराया गया.



उन्होंने कहा 'जैसे ही इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा, तुरंत ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोल देंगे, क्योंकि हमने ही इसे बनाया है और हम ही चाहते हैं कि हिंदू-सिख, दोनों समुदायों के श्रद्धालु, जो गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वहां जाकर मत्था टेक सकें. इसे बेवजह बंद रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए.'

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