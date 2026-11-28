बॉलीवुड के गाने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं. इसका ताजा उदाहरण जॉर्जिया की एक छोटी बच्ची है, जिसने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के मशहूर गाने 'बोले चूड़ियां' पर ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया पर हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी. बच्ची के डांस और उसके प्यारे एक्सप्रेशन ने लोगों का दिल जीत लिया है. आलम यह है कि उसके वीडियो को अब तक 9.8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. खास बात यह है कि इस वीडियो पर फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जॉर्जिया की रहने वाली छोटी बच्ची ईवा आना मारिया (Eva Ana Maria) बॉलीवुड गाने 'बोले चूड़ियां' पर डांस करती दिखाई दे रही है. यह गाना साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का है. फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर नजर आए थे. वीडियो में ईवा पूरे जोश के साथ गाने के बोल गुनगुनाती और उन पर डांस करती दिखाई देती है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और डांस करने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. लेकिन इस वीडियो में एक और चीज है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है.

दरअसल, जब ईवा डांस कर रही होती है, तब उसके दादा पास में ही बगीचे में काम करते नजर आते हैं. वह बैठकर अपनी पोती का डांस देखते हैं और उसकी खुशी में शामिल होते दिखाई देते हैं. यही छोटा सा पल वीडियो को और भी खास बना देता है.

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करण जौहर ने भी की बच्ची की तारीफ

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग पसंद कर चुके हैं. लेकिन जब फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के डायरेक्टर करण जौहर की नजर इस पर पड़ी, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. करण जौहर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए 'Adorable' लिखा और साथ में दिल वाले इमोजी भी शेयर किए. उनके इस कमेंट के बाद वीडियो की चर्चा और बढ़ गई. गौरतलब है कि करण जौहर ने ही साल 2001 में आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का निर्देशन किया था. इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. 'बोले चूड़ियां' भी उन्हीं गानों में से एक है, जिसे शादी-ब्याह और दूसरे खास मौकों पर खूब बजाया जाता है.

शाहरुख खान के गाने पर भी वायरल हुआ था वीडियो

ईवा का बॉलीवुड गानों से यह पहला खास जुड़ाव नहीं है. इससे पहले भी वह शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मशहूर गाने 'मेहंदी लगा के रखना' पर डांस कर चुकी है. उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब पसंद किया था. ईवा अक्सर अलग-अलग भाषाओं के गानों पर अपने डांस वीडियो शेयर करती रहती है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 24 लाख फॉलोअर्स हैं.

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बॉलीवुड गानों का विदेशों में भी है जबरदस्त क्रेज

ईवा का यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि बॉलीवुड के पुराने गाने आज भी लोगों को कितना पसंद आते हैं. खास बात यह है कि इन गानों को पसंद करने के लिए हिंदी जानना भी जरूरी नहीं है. जॉर्जिया में बैठी एक छोटी बच्ची का बॉलीवुड गाने पर डांस करना और उसे करोड़ों लोगों का प्यार मिलना बताता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती. यही वजह है कि 25 साल पुराना 'बोले चूड़ियां' आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है.

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