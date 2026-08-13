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काम- चुगली करना, इससे महिला ने इतने पैसे कमाए कि खरीदे 2 घर!

कोलंबिया की 67 साल की मिरयम नाम की महिला का गॉसिप से कमाई करने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. महिला के मुताबिक वह पड़ोस और आसपास के लोगों की पर्सनल बातें सुनकर उन्हें दूसरों को बताती है. उनका दावा है कि इस काम से हुई कमाई से उन्होंने दो घर खरीदे हैं.

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मिरयम छोटी या सामान्य गॉसिप बताने के लिए 5,000 से 10,000 कोलंबियाई पेसो तक लेती हैं. ( Photo: ITG)
मिरयम छोटी या सामान्य गॉसिप बताने के लिए 5,000 से 10,000 कोलंबियाई पेसो तक लेती हैं. ( Photo: ITG)

सोचिए, जिस गॉसिप को लोग अक्सर सिर्फ पड़ोस की चुगली समझते हैं, वही किसी के लिए कमाई का जरिया बन जाए! दुनिया में पैसे कमाने के लिए लोग नौकरी, बिजनेस और तरह-तरह के काम करते हैं, लेकिन कोलंबिया की 67 साल की एक महिला ने ऐसा काम चुना, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. महिला का दावा है कि वह लोगों की पर्सनल बातें और पड़ोस के सीक्रेट बातें चोरी-छिपे सुनती हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें पैसे के बदले दूसरों तक पहुंचाती हैं. हैरानी की बात तो यह है कि महिला के मुताबिक, इसी अनोखे काम से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि दो घर तक खरीद लिए.

इस महिला का नाम मिरयम बताया गया है. वह खुद को ‘प्रोफेशनल गॉसिप’ यानी लोगों की बातें इकट्ठा करने वाली महिला बताती हैं. उनका कहना है कि उन्हें बचपन से ही आसपास के लोगों की बातें सुनने और जानने में काफी दिलचस्पी थी. वक्त के साथ यही दिलचस्पी उनकी पहचान बन गई और उन्होंने इसे कमाई के एक अनोखे तरीके में बदल दिया.

घर के बाहर बैठकर सुनती हैं लोगों की बातें
मिरयम का तरीका भी काफी अलग है. रिपोर्ट के मुताबिक वह अक्सर अपने घर के बाहर बैठती हैं और आसपास के लोगों की बातचीत पर ध्यान देती हैं. उनके हाथ में एक नोटबुक भी रहती है, जिसमें वह जरूरी बातें लिखती जाती हैं. वह केवल बातें सुनने तक ही सीमित नहीं रहतीं. उनका दावा है कि वह नाम, तारीख और दूसरी जानकारियां भी नोट करती हैं. कुछ मामलों में उनके पास तस्वीरें भी होती हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से उन्हें अपनी बताई हुई बातों को याद रखने और उनके सही होने का दावा करने में मदद मिलती है. मिरयम के मुताबिक, पड़ोस में होने वाली छोटी-छोटी बातें भी लोगों के लिए काफी दिलचस्प होती हैं. इसलिए वह सामान्य गॉसिप के लिए भी पैसे लेती हैं.

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5 हजार से शुरू होती है गॉसिप की कीमत
रिपोर्ट के मुताबिक, मिरयम छोटी या सामान्य गॉसिप बताने के लिए 5,000 से 10,000 कोलंबियाई पेसो तक लेती हैं. अगर बात ज्यादा खास या चौंकाने वाली हो, तो वह ज्यादा पैसे मांगती हैं. मिरयम ने बताया कि एक बार उन्हें 7 लाख कोलंबियाई पेसो मिले थे. यह रकम एक व्यक्ति के अफेयर की बात किसी को न बताने के बदले दी गई थी. मिरयम का दावा है कि कई बार लोग खुद उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी खास बात को दूसरों तक न पहुंचाया जाए. ऐसे मामलों में भी वह पैसे कमाने की बात कहती हैं.

गॉसिप से खरीदें दो घर
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उनकी कमाई को लेकर है. मिरयम का दावा है कि इस अनोखे काम से हुई कमाई ने उन्हें दो घर खरीदने में मदद की. उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान अपनी कमाई का हिस्सा भी दिखाया. उनका कहना है कि वह अपने दूसरे घर पर दोस्तों के साथ समय बिताती हैं. वहां बातचीत के दौरान उन्हें आसपास की नई-नई खबरें भी मिलती रहती हैं. यानी उनके लिए दोस्तों के साथ बैठना भी किसी तरह से जानकारी जुटाने का जरिया बन जाता है.

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खुद को बताती हैं ‘गॉसिप की क्वीन’
मिरयम को अपने इस काम पर काफी भरोसा है. वह खुद को पड़ोस की ‘गॉसिप क्वीन’ मानती हैं. उनका कहना है कि जहां लोग होंगे, वहां बातें भी होंगी और इसलिए गॉसिप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके काम की नकल करने वाले दूसरे लोग भी अब इलाके में सामने आ गए हैं. यानी जिस काम को उन्होंने अपनी खास पहचान बनाया, उसे देखकर दूसरे लोगों ने भी कमाई का रास्ता अपनाने की कोशिश की.

कहानी वायरल होने के बाद उठे सवाल
मिरयम की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हैं. कुछ लोगों को यह कमाई का तरीका बेहद मजेदार और अनोखा लग रहा है. वहीं कुछ लोग इसे लोगों की निजी जिंदगी में दखल देने वाला काम मान रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को पैसे लेकर दूसरे लोगों तक पहुंचाना कितना सही है. खासकर तब, जब बात रिश्तों और परिवार से जुड़ी हो. हालांकि मिरयम का कहना है कि वह बिना सबूत के किसी बात को आगे नहीं बढ़ातीं.

यह पूरी कहानी एक वायरल इंटरव्यू और रिपोर्टों में मिरयम के दावों पर आधारित है. इससे यह साबित नहीं होता कि उनकी बताई हर जानकारी या दो घर खरीदने का दावा स्वतंत्र रूप से सही है. फिर भी उनकी कहानी ने यह जरूर दिखा दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में लोगों की दिलचस्पी को कोई किस तरह एक अनोखे बिजनेस आइडिया में बदल सकता है. मिरयम की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि जिस चीज को आमतौर पर लोग सिर्फ पड़ोस की चुगली समझते हैं, उन्होंने उसी को अपने लिए कमाई का जरिया बना लिया.

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