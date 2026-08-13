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Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 अगस्त से मालामाल हो जाएंगी 4 राशियां, बुध की बदली चाल करेगी कमाल

Budh Ashlesha Nakshatra Gochar 2026: 15 अगस्त को बुध अपने ही नक्षत्र आश्लेषा में प्रवेश करेंगे. जानिए किन 4 भाग्यशाली राशियों को मिलेगा बंपर लाभ और छप्परफाड़ कमाई के अवसर.

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15 अगस्त से शुरू होने वाला यह गोचर किन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है:
15 अगस्त से शुरू होने वाला यह गोचर किन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है:

Budh Ashlesha Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार और संवाद का प्रमुख कारक माना गया है. ग्रह समय-समय पर अपनी राशि और नक्षत्र में बदलाव करके सभी 12 राशियों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं. इसी क्रम में, 15 अगस्त 2026 की रात 10:49 बजे ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलते हुए आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. 

विशेष बात यह है कि आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध देव ही हैं.  जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है, तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक शक्तिशाली और सकारात्मक हो जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी, धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी. करियर के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे. आइए जानते हैं कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला यह गोचर किन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है:

इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ
1. मेष राशि (Aries):
बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मोर्चे पर अत्यंत शुभ साबित होगा. आय के नए स्रोत खुलेंगे . लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. व्यापार में नए अनुबंध (Deals) मिलने से मुनाफा दोगुना हो सकता है. 

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2. मिथुन राशि (Gemini):
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय वाणी और संवाद के दम पर बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा.  आपके द्वारा ली गई व्यावसायिक निर्णय सही साबित होंगे. यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको विशेष पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.  पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. 

3. कन्या राशि (Virgo):
कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या प्रमोशन के अनुकूल योग बन रहे हैं. 

4. कुंभ राशि (Aquarius):
कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक यात्रा पर जाने के योग हैं. स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. 

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