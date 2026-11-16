स्कूटर हादसा समझ अस्पताल ले गए दोस्त, चेहरे पर गोली के निशान से उलझी मौत की गुत्थी

केरलम के कासरगोड में एक शख्स संदिग्ध हालत में मृत पाया गया. वह अपने घर के पास बेसुध अवस्था में मिला था. शुरुआत में उसके दोस्तों को लगा कि वह स्कूटर से गिरकर घायल हुआ है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर मामला कुछ और ही निकला. डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर गोली लगने का निशान देखा.

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इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली, जहां से एक बंदूक बरामद हुई. पुलिस को शक है कि स्कूटर चलाते समय बंदूक से गलती से गोली चल गई होगी, हालांकि मौत की असली वजह जांच के बाद ही साफ होगी.

मृतक की पहचान मुलियार के मंजक्कल निवासी हैदरअली के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 12:10 बजे उसका एक दोस्त उसे घर के पास जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर पहुंचा था. उसे लगा कि हैदरअली स्कूटर से गिर गया है और इसी वजह से उसे चोट लगी है.

सड़क दुर्घटना की थी आशंका

दोस्त उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसी दौरान डॉक्टरों की नजर उसके चेहरे पर लगी गोली की चोट पर पड़ी. इसके बाद मौत को सिर्फ सड़क हादसा मानने की आशंका खत्म हो गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली, जहां हैदरअली मिला था. तलाशी के दौरान वहां से एक बंदूक बरामद हुई. इसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया.

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बंदूक कैसे चली, जांच में जुटी पुलिस

अधूर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शक जताया है कि स्कूटर चलाते समय बंदूक से गलती से गोली चल गई होगी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि बंदूक हैदरअली के पास कैसे आई और गोली किन परिस्थितियों में चली.

पुलिस का कहना है कि घटना की असली वजह जानने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर साफ होगी.

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