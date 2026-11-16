Jio का बड़ा फैसला? कई लोगों को मिला अलर्ट, नहीं किया रिचार्ज तो बंद होगी इनकमिंग कॉल्स

रिलायंस जियो का एक मैसेज आज चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. अगर यूजर्स वक्त रहते अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करते हैं तो उनकी इनकमिंग कॉल्स को कभी भी बंद कर दिया जाएगा.

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प्रीपेड रिचार्ज खत्म या एक्सपायर होने पर पहले आउटगोइंग बंद होती है और फिर कुछ समय या दिन के बाद इनकमिंग कॉल्स बंद हो जाती थी. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है.

सोशल मीडिया और कई फोरम पर बहुत से लोगों ने पोस्ट करके बताया है कि जियो की तरफ से उनको एक जानकारी दी है. जानकारी में बताया है कि अगर वे रिचार्ज खत्म होने या एक्सपायरी डेट पर दोबारा रिचार्ज नहीं कराते हैं तो इनकमिंग सर्विस को कभी भी बंद कर दिया जाएगा. हालांकि अभी तक टाइम लाइन को मेंशन नहीं किया है कि रिचार्ज खत्म होने के कितने समय बाद इनकमिंग कॉल्स को बंद कर दिया जाएगा.

सोशल मीडिया पर शेयर हुआ मैसेज

X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) यूजर्स अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट्स शेयर किया है. स्क्रीनशॉट्स में एक SMS को दिखाया है और उसमें बताया है कि Jio रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो चुका है और इनकमिंग कॉल्स कभी भी बंद हो सकती हैं. अभी रिचार्ज करें और कनेक्ट रहें.

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इस मैसेज को देखकर यूं तो कुछ भी अलग नहीं लगता है क्योंकि रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल्स को कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है. अब बहुत का सवाल है कि कि 'कभी भी' से क्या मतलब है. अलर्ट में इनकमिंग SMS को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, अभी जियो की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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इकमिंग कॉल्स बंद होने की कोई टाइम लाइन नहीं

Jio के ऑफिशियल पोर्टल पर जब हमने इस बात को चेक किया कि रिचार्ज एक्सपायर होने के कितनी देर बाद या दिन के बाद इनकमिंग कॉल्स बंद होगी. ऑफिशियल पोर्टल पर इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

90 दिन बाद सिम डिएक्टिवेट होती है

किसी भी प्रीपेड नंबर को 90 दिन तक रिचार्ज ना किया जाए, तो TRAI के मुताबिक उसको डिएक्टिवेट किया जा सकता है. इसमें मिनिमम बैलेंस की शर्त रखी है.



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