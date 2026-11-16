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'ये एंटी-भारत समिट...', हैदराबाद मीट को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना

बीजेपी ने तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत समिट को एंटी भारत समिट करार देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताते हुए उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया.

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BJP ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर भी निशाना साधा. (Photo: PTI)
BJP ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर भी निशाना साधा. (Photo: PTI)

बीजेपी ने तेलंगाना में 13-14 नवंबर को कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित किए गए भारत समिट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी ने इसे एंटी भारत समिट बताया है. बीजेपी का कहना है कि भारत को कमजोर करने के लिए ऐसे मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है.

बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भारत का हित पीछे छूट जाता है.

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताते हुए उनपर आरोप लगाया कि जब भी भारत के खिलाफ बातें कही जाती हैं तो राहुल गांधी उन पर ताली बजाते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि देश से जुड़ी आंतरिक मुद्दों पर ऐसी टिप्पणियों के दौरान नेता प्रतिपक्ष विरोध क्यों नहीं जाताते? उन्होंने कहा कि एशिया में भारत सबसे स्थिर देश है. फिर जब भारत के आंतरिक मामलों को लेकर टिप्पणी होती है तो राहुल गांधी उस पर आपत्ति क्यों नहीं जताते. 

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'दूसरे देशों की दखल की बात करते हैं राहुल गांधी'

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भाटिया ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत के आंतरिक मामलों में दूसरे देशों के दखल की बात करते हैं. उन्होंने राहुल गांधी को भारत के गांवों का दौरा करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत के गांवों में जाकर देखना चाहिए लोग बीजेपी को वोट क्यों देते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'वोट चोर, गद्दी छोड़...', इटली के नेता ने दोहराया राहुल गांधी का नारा तो बोले अमित शाह- भारत को बदनाम करने से नहीं मिलेगी सत्ता

उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी अपनी पार्टी को 99 चुनाव हरा चुके हैं. राहुल गांधी फिर से विदेश गए हैं. वे जब भी विदेश जाते हैं तो बाकी देशों को भारत में दखल देने को बोलते हैं. थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका, ब्रिटेन- यहां जाने की जगह राहुल गांधी को भारत के गांवों में जाना चाहिए.'

उन्होंने राहुल गांधी पर भारत विरोधी लोगों के साथ खड़े होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने जाकिर नाइक और सैम पित्रोदा का भी जिक्र किया. भाटिया ने कहा, 'राहुल गांधी की एक भारत विरोधी सेना है. सैम पित्रोदा, जाकिर नाइक, ये सब लोग भारत के विरोधी हैं और इनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं.' 

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अमित शाह ने भी साधा था निशाना

रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था, 'अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उसे सत्ता में आने में मदद नहीं मिलेगी.' साथ ही, अमित शाह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपने नेतृत्व से चुनावी प्रदर्शन को लेकर सवाल करने की भी अपील की थी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा राजनीतिक रवैया जारी रहा, तो पार्टी अगले 30 सालों तक सत्ता से बाहर रह सकती है.

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