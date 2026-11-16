'तीनों को बलि का बकरा बनाया, सजा भी हद से ज्यादा दी...', उस्मान ख्वाजा का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर हमला

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 के सैंडपेपरगेट विवाद की आग आठ साल बाद एक बार फिर भड़क गई है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के बचाव में खुलकर मोर्चा संभाला है. ख्वाजा का कहना है कि गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में इन तीनों खिलाड़ियों को जरूरत से कहीं ज्यादा सजा दी गई. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर ICC के मुकाबले कहीं अधिक कठोर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

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ख्वाजा ने अपनी किताब 'Sabr' में दावा किया है कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की साजिश के बारे में पूरी टीम को पता था. हालांकि, मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने इस दावे को पूरी तरह बकवास करार दिया है. इससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में पुराना विवाद फिर चर्चा में आ गया है.

'मुझे और पैसों की जरूरत नहीं'

ख्वाजा ने उन आरोपों को भी खारिज किया है कि उन्होंने अपनी किताब की बिक्री और कमाई के लिए इस विवाद को फिर से हवा दी है. उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ दिया है और अब ज्यादा पैसा उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा.

ख्वाजा के मुताबिक, उन्होंने उन तीन खिलाड़ियों का साथ दिया, जिनके साथ उन्हें लगता है कि नाइंसाफी हुई. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर बोलने से मौजूदा टीम में खेल रहे कुछ खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखते हुए इस पहलू का भी ध्यान रखा.

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वॉर्नर से किया था खुलासे का वादा

ख्वाजा ने बताया कि उन्होंने डेविड वॉर्नर से लंबे समय पहले इस मामले पर बात करने का वादा किया था. वॉर्नर को अपनी गलती के कारण पिछले आठ साल से बदनामी का बोझ उठाना पड़ा है. ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है, इसकी जानकारी भी वॉर्नर को करीब दो महीने पहले ही दी थी.

उन्होंने कहा कि तीनों खिलाड़ियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा. उनके मुताबिक, ICC ने जो सजा तय की थी, उसके आगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं जाना चाहिए था.

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ICC की सजा से आगे निकल गया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

ख्वाजा ने सजा के अंतर को समझाते हुए बताया कि ICC ने स्टीव स्मिथ को एक टेस्ट मैच और मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना दिया था. कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था, जबकि ख्वाजा के मुताबिक डेविड वॉर्नर को ICC की ओर से कोई जुर्माना नहीं मिला था.

इसके बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तीनों पर अलग से कड़ी कार्रवाई की. स्मिथ और वॉर्नर पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया था. स्मिथ और वॉर्नर को नेतृत्व की भूमिकाओं से भी दूर कर दिया गया था.

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ख्वाजा का मानना है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई. उन्होंने कहा कि अपनी किताब में उन्होंने विस्तार से बताया है कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया और उस समय इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं.

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विवाद के बीच डेविड वॉर्नर ने भी ख्वाजा का समर्थन किया है. उन्होंने पैट कमिंस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कमिंस ने उनके खिलाफ रुख अपनाकर उन्हें अकेला छोड़ दिया था. इस तरह आठ साल पुराना सैंडपेपरगेट मामला अब सिर्फ बॉल टेंपरिंग की घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उस समय खिलाड़ियों को मिली सजा और टीम के भीतर की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं.



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