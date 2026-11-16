अमेठी राजघराने में फिर छिड़ी सियासी जंग, राजा संजय सिंह और बेटे अनंत विक्रम सिंह आमने-सामने

उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान बढ़ने के साथ-साथ अमेठी 'राजघराने' में भी राजनीतिक तपिश बढ़ने लगी है. अमेठी राजपरिवार की पारिवारिक और सियासी लड़ाई एक बार फिर खुलकर सड़क पर आ गई है. एक तरफ राजा संजय सिंह हैं तो दूसरी तरफ उनका ही बेटा अनंत विक्रम सिंह है.

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पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह के जन्मदिन के अवसर पर अमेठी के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम के बीच, उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह और बहू शाम्भवी सिंह को पुलिस द्वारा 'हाउस अरेस्ट' किए जाने का मामला सामने आया है.

इस घटना के बाद अनंत विक्रम सिंह ने बिना नाम लिए अपनी सौतेली मां और पूर्व विधायक अमिता सिंह के साथ-साथ अपने पिता राजा संजय सिंह पर भी तीखा हमला बोला है. इस तरह से राजपरिवार में छिड़ी सियासी जंग संपत्ति से ज्यादा राजनीतिक विरासत को लेकर है.

अमेठी राज परिवार में फिर छिड़ी जंग

अमेठी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह का 12 नवंबर को जन्मदिन था. रामनगर स्थित राजमहल (कोठी) के बाहर सोमवार को पूर्व मंत्री डॉ. संजय सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहुंचे थे.

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12 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे जब संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह और बहू शाम्भवी सिंह क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए बाहर निकलने लगे, तो गेट पर ताला लगा मिला और बाहर भारी पुलिस बल तैनात था. अनंत विक्रम सिंह का आरोप है कि घर से निकलते ही पुलिस ने उन्हें और शाम्भवी सिंह को सुबह 11 बजे से करीब छह घंटे तक हाउस अरेस्ट रखा. क्षेत्र के लोगों से उन्हें मिलने नहीं दिया गया.

'30 साल बाद फिर दोहराया गया इतिहास'

हाउस अरेस्ट की कार्रवाई से नाराज अनंत विक्रम सिंह ने बिना नाम लिए राजा संजय सिंह की दूसरी पत्नी और अपनी सौतेली मां अमिता सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि 30 साल पहले 1996 में मेरी माताजी गरिमा सिंह को कोर्ट में पेशी पर जाने के दौरान हाउस अरेस्ट करवाया गया था और 30 साल बाद फिर से एक 'मोहतरमा' के जरिए हमें हाउस अरेस्ट करवाया जा रहा है.

अनंत विक्रम ने आरोप लगाया कि अब परिवार की नई पीढ़ी, जिसमें उनका बेटा अधिराज सिंह भी शामिल है, की आवाजाही को सीमित करने की वैसी ही कोशिशें की जा रही हैं. चार थानों की पुलिस लगाकर हमें रोका जा रहा है. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अनंत विक्रम सिंह का इशारा अमिता सिंह की ओर था, जिनके साथ उनके रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे हैं.

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संजय सिंह पर भी अनंत विक्रम ने साधा निशाना अनंत विक्रम सिंह ने अमिता सिंह की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि हमें और हमारे परिवार को सियासी रूप से स्थापित होने से रोकने के लिए चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमिता सिंह का अमेठी में रहने का मुख्य मकसद रियासत की संपत्ति पर कब्जा करना है. अनंत विक्रम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अमिता सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में हमारे अलावा और कोई नहीं है.

इस दौरान अनंत विक्रम सिंह ने अपने पिता डॉ. संजय सिंह को भी नहीं बख्शा. उन पर तंज कसते हुए अनंत विक्रम ने कहा, 'जो व्यक्ति खुद पांच चुनाव नहीं जीत पाया, वह अब क्या चुनाव लड़ेगा.' साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अमिता सिंह की पूरी कोशिश सिर्फ इस बात पर टिकी है कि आगामी चुनावों में किसी तरह हमारा टिकट कटवाया जा सके.

बाप-बेटे क्यों आमने-सामने आ गए हैं?

अमेठी राजघराने का यह विवाद नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह ने पहली पत्नी गरिमा सिंह के रहते अमिता सिंह से दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से ही राजपरिवार दो धड़ों में बंटा हुआ है. एक तरफ डॉ. संजय सिंह और अमिता सिंह हैं, तो दूसरी तरफ पहली पत्नी गरिमा सिंह, बेटे अनंत विक्रम सिंह और बहू शाम्भवी सिंह हैं.

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राजघराने में यह लड़ाई सिर्फ भूपति भवन (रामनगर कोठी) की अरबों की संपत्ति के मालिकाना हक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेठी की सियासी विरासत पर कब्जे की भी है. राजा संजय सिंह के दूसरी शादी करने के बाद से उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह और बेटे अनंत विक्रम सिंह अलग रहा करते थे. 2014 में संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम ने अपनी मां और बहनों के साथ मिलकर पैतृक संपत्ति पर अपना दावा पेश किया था.

इस विवाद के कारण उनका अपने पिता और संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह के साथ सीधा टकराव हो गया था. संजय सिंह उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, जिसके चलते अनंत विक्रम सिंह दिसंबर 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. इसके बाद गरिमा सिंह ने 2017 में बीजेपी के टिकट पर अमेठी से विधानसभा चुनाव लड़ा थी, लोगों की सहानुभूति का फायदा मिला. गरिमा सिंह ने अमिता सिंह को हराकर विधायक बनी थीं.

अमेठी से चुनाव लड़ने की कवायद

गरिमा सिंह के विधायक रहते हुए डॉ. संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गईं. 2022 में बीजेपी ने गरिमा सिंह का टिकट काटकर डॉ. संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो जीत नहीं सके. अब 2027 चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है, जिसके चलते राजघराने में सियासी संग्राम छिड़ गया है.

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आगामी चुनावों की आहट के बीच टिकट की दावेदारी और राजमहल पर नियंत्रण को लेकर पिता-पुत्र और सौतेली मां के बीच की यह अदावत एक बार फिर सतह पर आ गई है. बीजेपी के टिकट पर अनंत विक्रम सिंह अपनी पत्नी शाम्भवी सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं. इसके लिए पिता और पुत्र के बीच सियासी तलवार खिंच गई है.

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