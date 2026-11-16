बागपत में रिश्तों का कत्ल: अवैध संबंधों की नफरत और जमीन का लालच... पेट्रोल डाल जलाई भाई की लाश, फिर अवशेष लेकर दर-दर घूमते रहे हत्यारे!

यूपी के बागपत में 8 बीघा जमीन के लालच में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया. छोटे भाई ने ही रिश्तेदार के साथ बड़े भाई की हत्या की खौफनाक साजिश रची. पहले गमछे से गला घोंटकर हत्या की, श्मशान में लाश जलाई और अवशेष पॉलिथीन में भरकर फेंकते रहे और ठिकाने लगा दिए. दो महीने बाद जब राज खुला तो रिश्तों की आड़ में छिपी खूनी साजिश सामने आ गई.

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जमीन और पैसा हथियाने की चाहत

दरअसल, यह सनसनीखेज वारदात बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गांव की है. यहां रहने वाला हरेंद्र अविवाहित था. उसके हिस्से में करीब 8 बीघा जमीन आती थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी. इतना ही नहीं हरेंद्र ने 90 लाख रुपये में अपनी कुछ जमीन बेची थी जिसका रुपया भी उसके पास था. आरोप है कि इसी जमीन और पैसा को हथियाने की चाहत में उसके छोटे भाई नरेंद्र ने अपने ही बड़े भाई की हत्या की साजिश रच डाली.

पुलिस के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 को हरेंद्र अचानक लापता हो गया. इसके बाद उसके भाई नरेंद्र ने 21 सितंबर 2026 में पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई कई दिनों से गायब है. नरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर हरेंद्र की तलाश शुरू कर दी. पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था.

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ऐसे हुआ शक

पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हरेंद्र ने कुछ दिन पहले अपनी जमीन का कुछ हिस्सा 90 लाख में बेचा था, जिसके बाद शक की सुई नरेंद्र की तरफ घूमने लगी. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने जो राज उगले, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. पुलिस के अनुसार, नरेंद्र अपने बड़े भाई हरेंद्र की 8 बीघा जमीन और उन 90 लाख रुपये सहित एक मकान पर कब्जा करना चाहता था. इसके लिए उसने अपने रिश्तेदार और रमाला थाने के हिस्ट्रीशीटर विपुल से संपर्क किया. नरेंद्र ने विपुल को भरोसा दिया कि हरेंद्र की जमीन उसके नाम होने के बाद जमीन का आधा हिस्सा उसे दिया जाएगा. इसके बाद विपुल ने थाना दोघट क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर प्रभाष से उसकी मुलाकात कराई. धीरे-धीरे इस साजिश में दूसरे लोग भी शामिल होते चले गए.

चौंकाने वाली बात

वहीं, इस हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली कड़ी हरेंद्र का मुंहबोला भांजा राज उज्ज्वल निकला. पुलिस के मुताबिक, हरेंद्र और राज के बीच गाड़ी को लेकर विवाद चल रहा था. नरेंद्र ने इसी विवाद को हवा दी और राज के मन में हरेंद्र के प्रति नफरत भर दी. आरोप है कि नरेंद्र ने राज को बताया कि हरेंद्र के उसकी मां के साथ अवैध संबंध हैं. इसी बात को आधार बनाकर उसे हत्या की साजिश में शामिल कर लिया गया. इतना ही नहीं हरेंद्र की 400 गज जमीन खरीदने वाला नितिन नाम का शख्स भी इस पूरी योजना में शामिल किया गया. इस तरह जमीन का लालच, पुरानी रंजिश और अवैध संबंधों के आरोपों ने मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम देने का रास्ता तैयार कर दिया.

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पुलिस ने बताई कहानी

बागपत पुलिस के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 को विपुल, प्रभाष और राज उज्ज्वल ब्रेजा कार लेकर हरेंद्र को अपने साथ ले गए. वे बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर रोड स्थित राज पैलेस होटल के पास पहुंचे. हरेंद्र शराब पीने का आदी था. आरोपियों ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर कार की आगे वाली सीट पर बैठा दिया. इसके बाद विपुल और प्रभाष पीछे की सीट पर बैठ गए. आरोप है कि मौका मिलते ही पीछे बैठे आरोपियों ने गमछा हरेंद्र के गले में डालकर उसका गला घोंट दिया. कुछ ही देर में हरेंद्र की जिंदगी खत्म हो गई.

शव को ठिकाने लगाने की ऐसी योजना

हैरान कर देने वाली बात है कि हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की ऐसी योजना बनाई, जिससे पुलिस को कोई सुराग न मिल सके. वे हरेंद्र के शव को कार में लेकर घूमते रहे और फिर रमाला क्षेत्र के एक श्मशान घाट पहुंचे. आरोप है कि वहां शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई. काफी देर तक शव जलता रहा, लेकिन इसके बाद भी कुछ अवशेष बच गए. हत्यारों ने उन अवशेषों को पॉलिथीन में रखा और कार में रख लिया. इसके बाद वे अलग-अलग जगहों पर पहुंचे और पॉलिथीन में रखे अवशेषों को अलग-अलग स्थानों पर फेंककर ठिकाने लगाने की कोशिश की, ताकि हत्या का कोई सबूत न बच सके.

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हरेंद्र की गुमशुदगी/हत्या का मामला सॉल्व

करीब दो महीने तक हरेंद्र की गुमशुदगी का मामला पुलिस के लिए चुनौती बना रहा. लेकिन जांच के दौरान नरेंद्र की भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. इसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हो गया. पुलिस ने इस मामले में मृतक के छोटे भाई नरेंद्र और उसके मुंहबोले भांजे राज उज्ज्वल को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, हिस्ट्रीशीटर विपुल, प्रभाष, नितिन और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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