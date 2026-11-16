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Akshara Singh Chhath Pooja: 'कुंवारी लड़कियां नहीं करती पूजा', अक्षरा सिंह के छठ मनाने पर नाराज हुए यूजर्स, किया ट्रोल

अक्षरा सिंह ने इस साल पारंपरिक अंदाज में छठ पूजा का त्योहार मनाया. लेकिन कुछ लोग इस बात से नाराज नजर आए. उन्होंने एक्ट्रेस के पूजा करने से दिक्कत हुई, और उन्हें ट्रोल करना शुरू किया.

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अक्षरा ने छठ मनाई, जिसपर उन्हें ट्रोल किया गया (Photo: ITGD)
अक्षरा ने छठ मनाई, जिसपर उन्हें ट्रोल किया गया (Photo: ITGD)

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपनी जबरदस्त एक्टिंग और डांस के लिए जानी जाती हैं. बिहार में उनके लाखों फैंस हैं. मगर इन दिनों वो छठ पूजा को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. अक्षरा लगातार इस त्योहार का हिस्सा बन रही हैं, और सज-धजकर छठी मइया के लिए प्रसाद बना रही हैं. वो घाट में जाकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती भी नजर आईं. लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है. 

15 नवंबर को पटना में छठ पूजा करते हुए अक्षरा सिंह के कुछ वीडियो सामने आए, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुए. वीडियो में एक्ट्रेस छठ पूजा के तीसरे दिन पानी में खड़े होकर पूजा के रीति-रिवाज निभाती नजर आईं. हालांकि, उनकी पूजा करने के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब अक्षरा सिंह की शादी नहीं हुई है, तो वो छठ पूजा क्यों कर रही हैं?

छठ पूजा करके अक्षरा हुईं ट्रोल

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अक्षरा सिंह ने नाक से लेकर माथे तक नारंगी रंग का सिंदूर लगाया हुआ था. आमतौर पर इस तरह सिंदूर लगाने की परंपरा शादीशुदा हिंदू महिलाओं से जुड़ी होती है. महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए छठ पूजा के दौरान ये रीति-रिवाज निभाती हैं. 

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अक्षरा के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने उनके पूजा करने पर सवाल उठाए, तो कुछ ने सिंदूर लगाने को लेकर उन्हें निशाने पर लिया. वहीं, कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि एक्ट्रेस यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं.

एक यूजर ने लिखा- अविवाहित लड़कियां तो छठ पूजा नहीं करतीं, ऊपर से इन्होंने सिंदूर भी लगा रखा है. हर चीज को इन्हें फिल्मी बनाना है. एक दूसरे यूजर ने सवाल किया कि कोई अविवाहित महिला छठ पूजा कैसे कर सकती है? वहीं कई और लोगों ने लिखा कि क्या छठ पूजा सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही करती हैं? क्या ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं?  कुछ लोगों ने अक्षरा पर धार्मिक पूजा को फोटोशूट में बदलने का आरोप भी लगाया. एक यूजर ने कमेंट किया- फोटोशूट करवा रही हैं, इनसे कभी छठ नहीं हो पाएगा. 

फिलहाल अक्षरा ने इन सभी ट्रोलिंग पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. बात अगर उनके वर्क फ्रंट की करें, तो वो जल्द श्रद्धा कपूर संग फिल्म ईठा में नजर आएंगी जिसमें उनके किरदार का नाम रतना होगा. ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है.

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