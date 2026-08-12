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लखीमपुर: रात 1 बजे जिला अस्पताल पहुंचे BJP विधायक, डॉक्टर ने 15 मिनट तक नहीं दी तवज्जो! VIDEO VIRAL

लखीमपुर खीरी में सदर सीट से भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने रात में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक भड़क गए. उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दावों का हवाला देते हुए अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई.

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विधायक योगेश वर्मा की फाइल फोटो
विधायक योगेश वर्मा की फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सदर सीट से भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने 12 अगस्त की रात करीब 1 बजे जिला अस्पताल में औचक छापेमारी की. अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक भड़क उठे और उन्होंने मौके पर मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ को जमकर नसीहत दी. विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हर जगह सुविधाएं उपलब्ध होने की बात कहते हैं, लेकिन यहां कोई सुविधा ही नहीं है और हर आदमी परेशान है. विधायक के इस निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

डॉक्टर ने 15 मिनट तक नहीं दी तवज्जो

अस्पताल पहुंचने पर वहां मौजूद डॉक्टर-स्टाफ ने करीब 15 मिनट तक विधायक योगेश वर्मा को कोई तवज्जो नहीं दी और आराम से बैठे रहे. इसके बाद जब विधायक ने खुद अपना परिचय दिया, तब जाकर डॉक्टर बात करने के लिए खड़े हुए.

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परिवार में डॉक्टरों का हवाला देकर दी नसीहत

विधायक योगेश वर्मा ने डॉक्टर और स्टाफ के सामने अपने परिवार के सदस्यों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि उनके घर में भी कई लोग डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हें पता है कि सेवा क्या होती है और उन्होंने सबकी मेहनत देखी है. उन्होंने कर्मचारियों को सही से काम करने की हिदायत दी.

छापेमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

रात 1 बजे हुई इस छापेमारी के दौरान वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों ने विधायक का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक डॉक्टर और कर्मचारियों पर भड़कते दिख रहे हैं.

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