Cherry Blossom in India: चेरी ब्लॉसम का खूबसूरत नजारा देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग जापान का रुख करते हैं. गुलाबी और सफेद फूलों से ढके पेड़, उनके बीच से गुजरती सड़कें और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां किसी का भी मन मोह सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए आपको जापान जाने की जरूरत नहीं है. भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां मौसम के हिसाब से चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं और चारों तरफ का नजारा बेहद आकर्षक हो जाता है. खास बात यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इन फूलों के खिलने का समय भी अलग-अलग है.

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कहीं अक्टूबर-नवंबर में पेड़ गुलाबी फूलों से भर जाते हैं तो कहीं मार्च से मई के बीच पहाड़ों और बागों में फूलों की बहार देखने को मिलती है. अगर आप भी रोजाना की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं और खूबसूरत तस्वीरें लेना चाहते हैं तो भारत की ये जगहें आपके ट्रैवल प्लान में शामिल हो सकती हैं. आइए जानते हैं चेरी ब्लॉसम के नजारे देखने के लिए भारत की 7 खूबसूरत जगहों के बारे में और वहां घूमने का सही समय क्या है.

शिलॉन्ग, मेघालय

शिलॉन्ग को भारत में चेरी ब्लॉसम देखने की सबसे मशहूर जगहों में गिना जाता है. यहां आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के मध्य तक पेड़ों पर गुलाबी फूल खिलते हैं. इस दौरान सड़कों, झीलों और खासी पहाड़ियों के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. यहां आप वार्ड्स लेक और शिलॉन्ग गोल्फ कोर्स के आसपास चेरी ब्लॉसम देख सकते हैं. इसके अलावा यहां हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है. हालांकि, ध्यान रखें कि फेस्टिवल की तारीख और फूलों के पूरी तरह खिलने का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता.

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हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भी चेरी ब्लॉसम देखने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं. यहां मार्च से मई के बीच सेब, चेरी, खुबानी, आड़ू और आलूबुखारे के पेड़ों पर फूल खिलते हैं. आप इसकी शुरुआत मशोबरा से कर सकते हैं. इसके अलावा नारकंडा, कोटगढ़, कोठखाई और कुमारसैन के बाग भी घूमने लायक हैं. कोठखाई और कुमारसैन में आमतौर पर मार्च के मध्य से अप्रैल की शुरुआत तक फूलों की रौनक रहती है. वहीं, कुल्लू और तीर्थन घाटी में मार्च के आखिरी दिनों से अप्रैल तक फूल दिखाई देते हैं. अगर आप नवंबर में हिमाचल जा रहे हैं तो बीड़, धर्मशाला और कांगड़ा के आसपास जंगली हिमालयन चेरी के फूल भी देख सकते हैं.

उत्तराखंड

उत्तराखंड में चेरी ब्लॉसम देखने का मुख्य समय अक्टूबर से नवंबर तक होता है. यहां जंगली हिमालयन चेरी को अलग-अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है. पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय भी आपको गुलाबी फूलों से लदे पेड़ दिखाई दे सकते हैं. देहरादून के आसपास मसूरी रोड और कनाताल में इन फूलों को देखा जा सकता है. इसके अलावा नैनीताल की नैनी झील के आसपास, सितला और मुक्तेश्वर में भी चेरी ब्लॉसम की खूबसूरती देखने को मिलती है.

कश्मीर

कश्मीर में चेरी ब्लॉसम देखने के लिए मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के मध्य तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान घाटी के चेरी और सेब के बागों में गुलाबी और सफेद फूल खिलते हैं. श्रीनगर से करीब 22 किलोमीटर दूर बडगाम जिले का चाडूरा इन फूलों को देखने के लिए अच्छी जगह है. यहां फूलों के पीछे पीर पंजाल की पहाड़ियां खूबसूरत नजारा पेश करती हैं. इसके अलावा शोपियां में भी अप्रैल की शुरुआत में फूलों से सजे बाग देखे जा सकते हैं. अगर आप श्रीनगर में हैं तो नसीम बाग, बॉटनिकल गार्डन और डल झील के आसपास पुराने चेरी के पेड़ देख सकते हैं.

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सिक्किम

नवंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सिक्किम भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकता है. यहां नवंबर के आखिरी दिनों में चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं. गंगटोक की सड़कों और आसपास की पहाड़ियों पर गुलाबी फूलों की खूबसूरती देखी जा सकती है. इसके अलावा दक्षिण सिक्किम में स्थित टेमी टी एस्टेट भी घूमने के लिए अच्छा विकल्प है. यहां चाय के बागानों के साथ कंचनजंगा पर्वत का नजारा देखने को मिलता है. टेमी से करीब 45 मिनट की दूरी पर रवांगला भी जा सकते हैं. यहां की सड़कों के आसपास चेरी के फूल दिखाई देते हैं.

नागालैंड

नागालैंड में चेरी ब्लॉसम देखने का मौसम नवंबर के आखिरी दिनों से दिसंबर तक रहता है. यहां कोहिमा को फूलों की खूबसूरती देखने के लिए अच्छी जगह माना जाता है. आप कोहिमा बॉटनिकल गार्डन और कोहिमा वॉर सिमेट्री के आसपास चेरी के पेड़ देख सकते हैं. इसके अलावा किसामा हेरिटेज विलेज के आसपास की पहाड़ियों में भी ये फूल दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि दिसंबर में यहां हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आयोजित होता है. ऐसे में आप चेरी ब्लॉसम देखने के साथ नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से जान सकते हैं. खुजामा गांव और फेक जिले के फुत्सेरो में भी फूलों की तलाश कर सकते हैं. यहां फूल खिलने का समय कम होता है और आमतौर पर करीब दो हफ्ते तक ही इनकी रौनक रहती है.

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दार्जिलिंग और कलिम्पोंग

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भी चेरी ब्लॉसम देखने को मिलते हैं. यहां आमतौर पर मार्च और अप्रैल के बीच पेड़ों पर गुलाबी फूल खिलते हैं. अगर आप पहाड़ों के बीच शांत और खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं तो इन जगहों का प्लान बना सकते हैं. कलिम्पोंग के समाबियोंग, डोरखोला और जेरॉन व्यू पॉइंट के आसपास भी शरद ऋतु में फूल खिलने की खबरें सामने आई हैं. इसके अलावा जलपाईगुड़ी के हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में भी जंगली हिमालयन चेरी के पेड़ पाए जाते हैं.

चेरी ब्लॉसम देखने का सही समय

अगर आप अक्टूबर या नवंबर में चेरी ब्लॉसम देखने जाना चाहते हैं तो शिलॉन्ग, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का प्लान बना सकते हैं. वहीं, मार्च और अप्रैल में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग घूमने का विकल्प अच्छा रहेगा. ध्यान रखें कि फूल खिलने का समय मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले वहां के मौसम और फूलों की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें.

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