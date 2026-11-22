ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) गेम का क्रेज इस समय पूरी दुनिया पर छाया हुआ है. इंडिया का हर बड़ा यूट्यूबर और एक्टर इस समय इसे खेल रहा है. लेकिन यूट्यूब की दुनिया का सबसे पॉपुलर चेहरा आईशोस्पीड ने GTA 6 खेलकर कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी. उन्होंने गेम रिलीज होने के 52 घंटों में इसे पूरा खत्म कर डाला, वो भी बिना नींद लिए. स्पीड ने अपनी यूट्यूब स्ट्रीम के दौरान खुद इस बात का खुलासा किया था.

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52 घंटे तक लगातार खेला GTA 6

स्पीड ने GTA 6 रिलीज होते ही खेलना शुरू कर दिया था. उन्होंने अगले दो दिनों तक अपना ज्यादातर समय गेम खेलने में ही बिताया. गेम की शुरुआत में स्पीड ने काफी तेजी से मिशन पूरे किए और करीब 40 घंटे के अंदर गेम की 80 फीसदी से ज्यादा कहानी खत्म कर ली थी. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार गेम खेलते रहे.

करीब 52 घंटे 30 मिनट बाद आखिरकार गेम की कहानी पूरी हुई और स्क्रीन पर एंड क्रेडिट्स आने लगे. इस दौरान उनकी लाइवस्ट्रीम देखने के लिए हजारों लोग जुड़े रहे और उनके गेम खेलने के अंदाज को देखते रहे.

गेम खत्म होते ही रो पड़े IShowSpeed

हालांकि, लगातार गेम खेलने का असर स्पीड पर साफ नजर आने लगा था. लाइवस्ट्रीम के दौरान वो कई बार अपनी थकान जाहिर करते दिखे. उन्होंने बताया कि वो पूरे गेमिंग सेशन में सोए नहीं हैं. गेम पूरा होने के बाद जिस तरह खुशी देखने की उम्मीद थी, वैसा नहीं हुआ. गेम के क्लाइमैक्स यानी आखिरी हिस्से से स्पीड कुछ खास खुश नहीं थे.

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कहानी के कुछ हिस्सों से निराश होकर वो भावुक हो गए और कैमरे के सामने रोने लगे. गेम खत्म होने के बाद उनका यह रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

IShow Speed couldn't believe GTA6 Ending #ishowspeed #gta #grandtheftauto #vira https://t.co/yvGekgdUJr — DADU (@dadu5676) November 21, 2026

GTA 6 सबसे पहले पूरा करने वाले नहीं हैं स्पीड

हालांकि स्पीड GTA 6 की कहानी सबसे पहले खत्म करने वाले स्ट्रीमर नहीं हैं. उनसे पहले एक न्यूजीलैंड के स्ट्रीमर BrycexD ने 40 घंटे से भी कम समय में गेम पूरा कर लिया था. बताया जा रहा है कि वहां गेम जल्दी रिलीज होने का फायदा उन्हें मिला था. स्पीड का गेमिंग सेशन भले ही सबसे पहले गेम खत्म करने वाला ना रहा हो, लेकिन 52 घंटे से ज्यादा लगातार लाइव गेम खेलना, बिना सोए कहानी पूरी करना और आखिर में उनका भावुक रिएक्शन इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

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