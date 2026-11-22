वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का शुरुआती मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले के चौथे दिन (22 नवंबर) ध्रुव जुरेल ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. भारत की पहली पारी में जुरेल ने 7 चौके और एक सिक्स की मदद से 79 गेंदों पर 78 रनों का योगदान दिया.

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इसके बाद ध्रुव जुरेल ने अपनी फील्डिंग से भी सुर्खियां बटोरीं. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर जुरेल ने शॉर्ट लेग पर बेहतरीन कैच पकड़कर पहली पारी के शतकवीर हेनरी निकोल्स को पवेलियन भेजा. निकोल्स 59 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

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न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के 23वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने राउंड द विकेट से बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली. हेनरी निकोल्स पीछे रहकर उसे लेग साइड में खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर थाई पैड से टकराई और हवा में उछल गई.

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शॉर्ट लेग पर मौजूद ध्रुव जुरेल ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए दाएं हाथ से कैच लपक लिया. निकोल्स का विकेट गिरते ही कप्तान शुभमन गिल खुशी से झूम उठे और जुरेल के साथ जश्न मनाया.

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इससे पहले भारत ने अपनू पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में महज 368 रन बनाए थे. यानी पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 352 रनों की लीड मिली.

भारतीय टीम के लिए पहली पारी में केएल राहुल ने 136 और ऋषभ पंत ने 128 रन बनाए. कप्तान शुभमन गिल 98 रन बनाकर शतक से चूक गए, जबकि यशस्वी जायसवाल (85 रन), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78 रन) ने भी कमाल का खेल दिखाया.से अधिक रन की पारियां खेलीं.

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