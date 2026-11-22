शादी में बारात आई हो, डीजे और आर्केस्ट्रा बज रहा हो, लोग नाच-गा रहे हों. माहौल जश्न का होना चाहिए. लेकिन बिहार के बगहा में एक बारात के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि खुशियों का माहौल मारपीट में बदल गया. यहां आर्केस्ट्रा देखने को लेकर बाराती और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए. पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे. इस मारपीट में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. इनमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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मामला बगहा नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 का है. रत्नमाला मोड़ स्थित स्कूल के पास बारात रुकी हुई थी. इसी दौरान आर्केस्ट्रा देखने को लेकर बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई. शुरुआत में मामला मामूली बहस का लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया. दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई. देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई. शादी समारोह में शामिल लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

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मारपीट में करीब 12 लोग घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया. घायलों में अमन कुमार और अजय यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया स्थित जीएमसीएच रेफर कर दिया.

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घटना को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे

इस मारपीट की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर दोनों पक्षों की कहानी अलग-अलग है. एक पक्ष का कहना है कि बारात के परछावन के दौरान एक युवक के साथ मारपीट की गई. वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि सड़क पर घायल पड़े युवकों को हटाने पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया गया. यानी दोनों पक्ष एक-दूसरे पर मारपीट शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं. फिलहाल विवाद की असली वजह और घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों का अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किया. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि विवाद किस बात से शुरू हुआ और मारपीट में किसकी क्या भूमिका रही.

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