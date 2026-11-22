आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई और करियर का बड़ा माध्यम भी बन गया है. अमेरिका की एक महिला ने इसका ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. महिला पहले नर्स की नौकरी करती थीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते-बनाते उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी. अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली सारा एन (Sarah Ann) ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 7 महीने में कंटेंट क्रिएशन के जरिए करीब 82 लाख रुपये कमाए. खास बात यह है कि यह कमाई उन्हें ब्रांड्स के साथ काम करके हुई. उन्होंने अपनी कमाई का पूरा हिसाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है. सारा के मुताबिक, कंटेंट बनाकर हुई उनकी 7 महीने की कमाई उनकी नर्स की एक साल की सैलरी से भी ज्यादा थी.

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पहले करती थीं नर्स की नौकरी, फिर शुरू किया वीडियो बनाना

सारा एन अमेरिका में एक सिंगल मदर हैं और पहले फुल टाइम नर्स की नौकरी करती थीं. करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू किया था. शुरुआत में उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो कोई देखना भी चाहेगा. वह अपनी जिंदगी, नर्स की नौकरी और एक मां के तौर पर अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर करती थीं. उन्हें लगता था कि आखिर लोग उनकी निजी जिंदगी में क्यों दिलचस्पी लेंगे. इसके बावजूद उन्होंने वीडियो बनाना जारी रखा. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे. इसके बाद उन्हें कंपनियों के साथ काम करने और उनके प्रोडक्ट का प्रचार करने के ऑफर मिलने लगे. इसी को ब्रांड डील कहा जाता है.

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7 महीने में मिले 1.75 करोड़ रुपये के ब्रांड डील ऑफर

सारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया कि उन्हें मई से नवंबर के बीच यानी सिर्फ 7 महीने में 1,87,785 डॉलर के ब्रांड डील मिले. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 1.75 करोड़ रुपये होती है. हालांकि, यह पूरी रकम उनके खाते में नहीं आई. उन्होंने बताया कि वह एक एजेंसी के साथ काम करती हैं. यह एजेंसी उन्हें अलग-अलग कंपनियों से जोड़ती है और ब्रांड के साथ डील तय करने में मदद करती है. इसके बदले एजेंसी उनकी कमाई में से अपना कमीशन लेती है. इसके अलावा सारा अपनी कमाई का करीब 25 से 35 फीसदी हिस्सा टैक्स के लिए भी अलग रखती हैं.

इन सभी खर्चों और कटौती के बाद उनके पास करीब 88,071 डॉलर यानी लगभग 82 लाख रुपये बचे. उन्होंने साफ किया कि यह कमाई सिर्फ ब्रांड डील से हुई है. इसमें सोशल मीडिया पर वीडियो के व्यूज, डिजिटल प्रोडक्ट और एफिलिएट लिंक से होने वाली कमाई शामिल नहीं है.

नर्स की सालभर की सैलरी से ज्यादा हुई 7 महीने की कमाई

सारा ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन से सिर्फ 7 महीने में हुई उनकी कमाई नर्स की नौकरी से मिलने वाली एक साल की सैलरी से भी ज्यादा थी. यही वजह रही कि उन्होंने अब अपनी पूरी ताकत सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने में लगाने का फैसला किया. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 82 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. सारा का कहना है कि वह अब ज्यादा समय वीडियो बनाने और अपने परिवार के साथ बिताना चाहती हैं. नौकरी छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन लगातार मिल रहे ब्रांड डील के ऑफर ने उन्हें यह कदम उठाने का भरोसा दिया.

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दूसरों को भी दी कंटेंट बनाने की सलाह

सारा ने अपनी कहानी शेयर करते हुए उन लोगों को भी संदेश दिया, जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस डर से शुरुआत नहीं कर पाते कि उन्हें कौन देखेगा या इससे कमाई कैसे होगी. उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल पहले उन्हें भी अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था. उन्हें लगता था कि एक नर्स और सिंगल मदर की रोजमर्रा की जिंदगी में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी. लेकिन लगातार कोशिश करने से उनकी जिंदगी बदल गई. सारा ने अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके समर्थन ने उनकी जिंदगी बदल दी है. वह चाहती हैं कि दूसरे लोग भी अपनी कहानी दुनिया के सामने रखें और शुरुआत करने से डरें नहीं.

क्या कंटेंट क्रिएशन से हर कोई कमा सकता है लाखों रुपये?

सारा एन की कहानी से पता चलता है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना भी करियर का एक विकल्प हो सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को वीडियो बनाकर इतनी कमाई होने लगेगी. इसके लिए लगातार अच्छा कंटेंट बनाना, लोगों की पसंद समझना, फॉलोअर्स का भरोसा जीतना और ब्रांड्स के साथ काम करने का तरीका जानना जरूरी है. कई बार लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी कमाई शुरू नहीं होती. इसलिए सिर्फ किसी की कमाई देखकर नौकरी छोड़ने का फैसला करना सही नहीं है. बेहतर होगा कि पहले नौकरी के साथ कंटेंट क्रिएशन शुरू करें और जब इससे नियमित कमाई होने लगे, तभी इसे फुल टाइम करियर बनाने के बारे में सोचें.

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