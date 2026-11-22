कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग मामले में स्टैच्यूटरी बेल की याचिका खारिज करने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, इसलिए रेवन्ना डिफॉल्ट बेल मांगने के हकदार हैं.

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हालांकि, इस फैसले के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना के जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि वह एक अलग रेप मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

यह आदेश जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया. प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद हैं. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद से वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.

क्यों काट रहे हैं उम्रकैद की सजा?

एक अलग मामले में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को प्रज्वल रेवन्ना को 47 वर्षीय घरेलू कामगार से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसे पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया गया था.

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यह मामला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने उसके साथ दो बार रेप किया और इस दौरान घटना को रिकॉर्ड भी किया. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक पेन ड्राइव में मौजूद आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ लगे आरोप सार्वजनिक हुए थे.

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