तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक युवक ने 11वीं कक्षा की छात्रा की चाकू मारकर और गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया.

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आरोपी की पहचान कासी पांडियन के बेटे मुथुराजा (23) के रूप में हुई है. वो थूथुकुडी जिले के सेबथैयापुरम के पास सोलाई पुदुर स्थित वेदमणिक्कपुरम का रहने वाला है. वो सेबथैयापुरम इलाके में एक वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करता है.

वहीं, मृतका अपर्णा (16) भी उसी इलाके की रहने वाली थी और सेबथैयापुरम के मुथुमलाई अम्मन स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी.

शक में आरोपी ने कर दिया मर्डर

बताया जा रहा है कि मुथुराजा और छात्रा के बीच अफेयर था और आरोपी को शक था कि अपर्णा फोन पर किसी और व्यक्ति से बात करती है. इसी बात को लेकर वो अक्सर उससे झगड़ा करता रहता था.

शनिवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण छात्रा घर पर अकेली थी. इसी दौरान मुथुराजा उसके घर पहुंचा और दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया और उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली.

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हत्या के बाद आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश

छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से खुद को भी घायल कर लिया और घर के अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. घटना की भनक लगने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में पड़े आरोपी को थूथुकुडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए. गंभीर चोटें आने के कारण वहां उसका इलाज जारी है.

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वहीं, मृतक छात्रा के शव को सेबथैयापुरम सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ले जाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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