Famous Historical forts in India: भारत की वीरता का प्रतीक हैं ये किले, हर दीवार कहती है आजादी की कहानी, 15 अगस्त पर जरूर करें सैर

Famous Historical forts in India: स्वत्रतंत्रा दिवस की छुट्टी के दिन सिर्फ तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत सुनने का दिन नहीं है, बल्कि यह उन वीरों को याद करने का मौका भी है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. इस दिन लोग छत पर पतंग उड़ाते हैं, लेकिन इस बार अपनी छुट्टी को घर नहीं बिताना चाहते हैं तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भारत के इन कुछ फेमस ऐतिहासिक किलों की सैर जरूर करें.

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इन किलों की दीवारें सिर्फ वास्तुकला की खूबसूरती नहीं समेटे हैं, बल्कि देश के संघर्ष, शौर्य और आजादी की कहानी भी कहती हैं. भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध किले मौजूद हैं, लेकिन भारत के इन एतिहासिक किलों की सैर जरूर करें, जहां जाकर आजादी की लड़ाई की यादें ताजा हो जाती हैं.

आगरा किला, उत्तर प्रदेश

आगरा का आगरा किला मुगल इतिहास का अहम हिस्सा रहा है. लाल बलुआ पत्थर से बना यह विशाल किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है. 1857 के विद्रोह के दौर में भी आगरा और इसके आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा था. बच्चों को यहां घुमाते समय उन्हें किले की वास्तुकला, विशाल दरवाजों और महलों के बारे में बताकर इतिहास को रोचक तरीके से समझाया जा सकता है.

झांसी का किला, उत्तर प्रदेश

झांसी की रानी की वीरता की जिक्र तो आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा. अगर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और साहस की कहानी सुनानी है, तो झांसी का किला जरूर दिखाएं. रानी लक्ष्मीबाई का नाम इस किले से गहराई से जुड़ा है. 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस का परिचय दिया था. किले की ऊंची प्राचीरों और ऐतिहासिक वातावरण के बीच बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाना उनके लिए इतिहास की किताब पढ़ने से कहीं ज्यादा यादगार अनुभव हो सकता है.

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ग्वालियर किला, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश का ग्वालियर किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों में शामिल है. यह किला कई राजवंशों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है. 1857 के विद्रोह के दौरान भी ग्वालियर का राजनीतिक और सैन्य महत्व रहा. बच्चों के लिए यह जगह इतिहास, वास्तुकला और रोमांच तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन है.

लाल किला, दिल्ली

दिल्ली का लाल किला भारत की आजादी की कहानी से सबसे खास तौर पर जुड़ा हुआ है. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं और तिरंगा फहराते हैं. बच्चों को यहां ले जाकर आप उन्हें बता सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में लाल किला किस तरह राष्ट्रीय गौरव और लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक बन गया. किले की विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारें और मुगल काल के किस्से बच्चों के लिए इतिहास को करीब से समझने में मदद करेंगे.

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