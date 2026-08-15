विभाजन के जख्मों से वैश्विक महाशक्ति तक का सफर, आजादी के बाद भारत के 80 पड़ाव

15 अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की पहली सांस ली, तब उसके सामने सिर्फ एक नया राष्ट्र बनाने की चुनौती नहीं थी, सामने एक ऐसा देश था जो विभाजन के जख्मों से कराह रहा था, करोड़ों लोग विस्थापित थे, अर्थव्यवस्था कमजोर थी, साक्षरता बेहद कम थी, गरीबी व्यापक थी और देश की एकता को लेकर भी कई सवाल थे. अंग्रेज जिस हाल में भारत को छोड़कर गए थे, उस देश का निर्माण करना आसान काम नहीं था. दुनिया के कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना था कि भाषाओं, धर्मों, जातियों और असीम गरीबी के बोझ तले दबा यह देश जल्द ही बिखर जाएगा, लेकिन आठ दशकों का यह सफर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारत ने न केवल अपनी संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा, बल्कि वैश्विक पटल पर एक अप्रतिरोध्य महाशक्ति के रूप में अपनी धाक भी जमाई. आइए आजादी के बाद इस अहम यात्रा पर चलते हैं...

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आजादी के बाद भारत के 80 पड़ाव



1. 1947: भारत की आजादी

2. 1948: महात्मा गांधी की हत्या

3. 1948: ओलंपिक में पहला स्वर्ण

4. 1950: संविधान लागू हुआ

5. 1951: पहले IIT का उद्घाटन

6. 1951: एशियाई खेलों का आयोजन

7. 1951-52: पहला आम चुनाव

8. 1952: पहली टेस्ट क्रिकेट जीत

9. 1955: फिल्म 'पथेर पांचाली' रिलीज

10. 1956: दिल्ली में AIIMS की स्थापना

11. 1956:राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन

12. 1957: राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति

13. 1959: टेलीविजन की शुरुआत

14. 1959: केरल की सरकार बर्खास्त

15. 1960: सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन

16. 1962: चीन-भारत युद्ध

17. 1963: साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण

18. 1964: नेहरू का निधन

19. 1965: भारत-पाकिस्तान युद्ध

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20. 1966: शास्त्री का आकस्मिक निधन

21. 1967: गैर-कांग्रेसवाद का उदय

22. 1969: ISRO की स्थापना

23. 1969: कांग्रेस पार्टी का विभाजन

24. 1969: बैंकों का राष्ट्रीयकरण

25. 1970: श्वेत क्रांति की शुरुआत

26. 1971: इंदिरा की बड़ी चुनावी जीत

27. 1971: भारत-PAK युद्ध और बांग्लादेश का जन्म

28. 1974: पोखरण में परमाणु परीक्षण

29. 1974:जेपी आंदोलन (संपूर्ण क्रांति)

30. 1975: रायबरेली चुनाव अमान्य घोषित

31. 1975: आपातकाल लागू

32. 1975: उपग्रह 'आर्यभट्ट' का सफल प्रक्षेपण

33. 1977: पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी

34. 1979: जनता पार्टी सरकार का पतन

35. 1980: प्रकाश पादुकोण ने खिताब जीता

36. 1982: कलर टीवी के प्रसारण की शुरुआत

37. 1983: भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्वकप जीता

38. 1983: भानु अथैया को ऑस्कर मिला.

39. 1984: राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय

40. 1984: ऑपरेशन ब्लू स्टार

41. 1984: इंदिरा गांधी की हत्या

42. 1985: असम समझौता हुआ

43. 1986: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू

44. 1987: सुनील गावस्कर ने टेस्ट में 10 हजार रन बनाए

45. 1987: बोफोर्स घोटाले की आंच

46. 1988: सुदूर संवेदी उपग्रह (IRS-1A) लॉन्च

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47. 1989: विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने

48. 1990: मंडल आयोग की सिफारिशें लागू

49. 1990: आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली

50. 1991: राजीव गांधी की हत्या हुई

51. 1991: आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत

52. 1992: बाबरी ढांचे का विध्वंस

53. 1994: सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनीं

54. 1995: इंटरनेट सेवा की शुरुआत

55. 1996: 13 दिन की वाजपेयी सरकार

56. 1998: अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार

57. 1999: कारगिल युद्ध और NDA सरकार बनी

58. 2000: स्वदेशी कार का वैश्विक बाज़ार में निर्यात

59. 2001: पुलेला गोपीचंद ने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती

60. 2004: डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने

61. 2007: भारत ने टी-20 वर्ल्डकप जीता

62. 2008: 'चंद्रयान-1' सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ

63. 2008: अभिनव ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण जीता

64. 2009: एआर रहमान को 2 ऑस्कर मिले

65. 2009: UPA-2 की वापसी हुई

66. 2011: भारत ने 28 साल बाद क्रिकेट वर्ल्डकप जीता

67. 2011: अन्ना का 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन

68. 2013: सचिन ने संन्यास लिया

69. 2014: 'मंगलयान' मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा

70. 2014: भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार

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71. 2017: इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को लॉन्च किया

72. 2019:नागरिकता संशोधन कानून पारित

73. 2019: भाजपा की एक और बड़ी जीत

74. 2021: नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीता

75. 2023: 'चंद्रयान-3' चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड

76. 2023: फिल्म 'RRR' के गाने ने ऑस्कर जीता

77. 2023: महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पास

78. 2024: भाजपा बहुमत से दूर, NDA की सरकार

79. 2025: ऑपरेशन सिंदूर से PAK को मात दी

80. 2026: इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ

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