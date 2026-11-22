Best Honeymoon Places In India: शादी के बाद हर कपल चाहता है कि वह अपने पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताए. ऐसे में हनीमून का सफर दोनों के लिए बेहद खास होता है. इस दौरान कोई पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में समय बिताना पसंद करता है तो किसी को समुद्र किनारे घूमना और सूर्यास्त देखना अच्छा लगता है. भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक छुट्टियां बिता सकते हैं.

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खास बात यह है कि हनीमून के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है. भारत में ही बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे चाय के बागान, शांत झीलें, खूबसूरत समुद्र तट और शानदार रिसॉर्ट मौजूद हैं. आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इनमें से किसी जगह को चुन सकते हैं. आइए जानते हैं भारत की 10 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून प्लान कर सकते हैं.

कश्मीर

अगर आप अपने हनीमून पर बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें और ठंडी वादियों का मजा लेना चाहते हैं तो कश्मीर अच्छा विकल्प है. यहां की डल झील में शिकारा की सवारी करना और हाउसबोट में समय बिताना कपल्स के लिए खास अनुभव हो सकता है. इसके अलावा गुलमर्ग और पहलगाम की खूबसूरत वादियां भी घूमने लायक हैं.

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मनाली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का मनाली हनीमून के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और ठंडा मौसम आपके सफर को यादगार बना सकते हैं. आप पार्टनर के साथ सोलंग वैली घूम सकते हैं और खूबसूरत कैफे में समय बिता सकते हैं. अगर आपको बर्फबारी पसंद है तो सर्दियों में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

उदयपुर, राजस्थान

अगर आप पहाड़ों की जगह शाही अंदाज में हनीमून मनाना चाहते हैं तो उदयपुर जा सकते हैं. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां पिछोला झील में बोटिंग करने के साथ सिटी पैलेस और जग मंदिर घूम सकते हैं. झील के किनारे बने होटल और खूबसूरत नजारे इस जगह को कपल्स के लिए खास बनाते हैं.

गोवा

समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने के शौकीन कपल्स के लिए गोवा ys है. यहां खूबसूरत बीच, समुद्र किनारे बने कैफे और शानदार रिसॉर्ट मिलते हैं. आप पार्टनर के साथ समुद्र किनारे टहल सकते हैं, सूर्यास्त देख सकते हैं और बीच पर डिनर का आनंद ले सकते हैं. अगर आपको शांति पसंद है तो साउथ गोवा के बीच चुन सकते हैं, जबकि नॉर्थ गोवा में घूमने-फिरने और नाइटलाइफ के ज्यादा विकल्प मिलते हैं.

मुन्नार, केरल

केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के लिए मशहूर है. यहां का शांत वातावरण और खूबसूरत नजारे कपल्स को काफी पसंद आते हैं. आप पार्टनर के साथ चाय के बागानों में घूम सकते हैं और पहाड़ों के बीच बने रिसॉर्ट में सुकून के पल बिता सकते हैं. प्रकृति के करीब समय बिताने की इच्छा रखने वाले कपल्स के लिए यह अच्छी जगह है.

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अलेप्पी, केरल

केरल का अलेप्पी अपने बैकवाटर और हाउसबोट के लिए जाना जाता है. यहां आप पार्टनर के साथ हाउसबोट में समय बिता सकते हैं और नारियल के पेड़ों से घिरे शांत पानी के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. हाउसबोट में रहने और पानी के बीच घूमने का अनुभव आपके हनीमून को खास बना सकता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर सुकून भरी छुट्टियां चाहते हैं तो अलेप्पी घूम सकते हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

समुद्र, साफ पानी और खूबसूरत बीच पसंद करने वाले कपल्स के लिए अंडमान एक शानदार जगह है. यहां हैवलॉक द्वीप का राधानगर बीच काफी मशहूर है. आप पार्टनर के साथ समुद्र किनारे समय बिता सकते हैं और स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियों का मजा ले सकते हैं. यहां के शांत बीच और खूबसूरत नजारे हनीमून के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं.

कुर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक में स्थित कुर्ग को अपनी हरियाली, कॉफी के बागानों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है. अगर आप अपने हनीमून पर शांत और प्राकृतिक माहौल चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं. यहां कॉफी एस्टेट के बीच बने रिसॉर्ट में ठहरने और आसपास की खूबसूरत जगहों को देखने का मौका मिलता है. पार्टनर के साथ प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए यह अच्छी जगह है.

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दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग हनीमून के लिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां से कंचनजंगा पर्वत का शानदार नजारा देखने को मिलता है. आप पार्टनर के साथ टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, चाय के बागानों में घूम सकते हैं और टाइगर हिल से सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. यहां का ठंडा मौसम और शांत वातावरण आपके सफर को यादगार बना सकता है.

जैसलमेर, राजस्थान

अगर आप अपने हनीमून पर कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो जैसलमेर का प्लान बना सकते हैं. यहां सुनहरे रेत के टीले, पुराने किले और खूबसूरत हवेलियां देखने को मिलती हैं. आप पार्टनर के साथ सम के रेतीले धोरों में ऊंट की सवारी कर सकते हैं और रात में रेगिस्तान के बीच बने कैंप में ठहर सकते हैं. तारों से भरे आसमान के नीचे समय बिताना आपके हनीमून को खास बना सकता है.

हनीमून पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हनीमून की जगह चुनते समय सबसे पहले मौसम और बजट का ध्यान रखें. पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले वहां के मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें. वहीं, समुद्र तटों और द्वीपों पर जाने के लिए होटल और फ्लाइट की बुकिंग पहले से कर लेना बेहतर रहता है. अपनी यात्रा की तारीख, पसंद और बजट के हिसाब से जगह चुनें, ताकि आप बिना किसी जल्दबाजी के पार्टनर के साथ छुट्टियों का आनंद ले सकें.

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