रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती और खराब हो जाता है रिमोट

घर में टीवी, एसी, होम थिएटर और फैन जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का रिमोट लगभग हर किसी के पास होता है. लेकिन रिमोट की एक छोटी सी चीज को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वह है उसकी बैटरी. बैटरी खत्म होने के बाद भी उसे महीनों तक रिमोट में लगा छोड़ देना आगे चलकर महंगा पड़ सकता है.

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खासकर भारत में लोग अक्सर रिमोट का इस्तेमाल तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह काम करना बंद न कर दे. बैटरी कमजोर होने पर भी उसे बदलने की जल्दी नहीं होती. असली परेशानी तब शुरू हो सकती है जब पुरानी या पूरी तरह खत्म हो चुकी बैटरी रिमोट के अंदर लंबे समय तक पड़ी रहे.

रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए?

इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि बैटरी कितनी चलेगी यह रिमोट और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है. Sony के मुताबिक सामान्य इस्तेमाल में रिमोट की बैटरी करीब 3 से 6 महीने चल सकती है. वहीं कुछ दूसरे रिमोट में सामान्य इस्तेमाल के साथ बैटरी करीब एक साल तक भी चल सकती है. इसलिए सिर्फ कैलेंडर देखकर बैटरी बदलना जरूरी नहीं है. सबसे आसान तरीका है रिमोट के बिहेवियर पर ध्यान देना.

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अगर रिमोट पहले की तुलना में स्लो हो गया है, बटन दबाने के बाद कम दूरी से ही काम कर रहा है या कभी काम कर रहा है और कभी नहीं, तो यह बैटरी कमजोर होने का संकेत हो सकता है. Panasonic भी बताता है कि रिमोट की पहुंच कम होना या उसका धीरे काम करना बैटरी की क्षमता कम होने का संकेत है और ऐसी स्थिति में बैटरी बदल देनी चाहिए.

खतरा बैटरी खत्म होने के बाद है

रिमोट की बैटरी खत्म हो गई और आपने उसे वैसे ही अंदर छोड़ दिया, तो यही आदत रिमोट के लिए परेशानी बन सकती है. समय के साथ पुरानी बैटरी लीक हो सकती है. उससे निकला केमिकल बैटरी के आसपास के हिस्सों और रिमोट के अंदर के कनेक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है.

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Panasonic साफ तौर पर सलाह देता है कि इस्तेमाल हो चुकी बैटरी को डिवाइस के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे लीक होने और डिवाइस को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. Duracell भी कहता है कि बैटरी पूरी तरह खत्म होने के बाद उसे डिवाइस से जल्द निकाल देना चाहिए. यानी रिमोट अचानक खराब होने की वजह हमेशा उसका सर्किट या बटन नहीं होता. कई बार अंदर पड़ी पुरानी बैटरी भी इसकी वजह हो सकती है.

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महीनों तक रिमोट इस्तेमाल नहीं करना है तो बैटरी निकाल दें

घर में ऐसा अक्सर होता है. कोई पुराना टीवी, डीवीडी प्लेयर, एसी या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रिमोट की बैटरी अंदर ही पड़ी रहती है. यहीं सबसे बड़ी गलती होती है. अगर किसी रिमोट का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना है, तो उसकी बैटरी निकालकर अलग रख देना बेहतर है. Sony और Panasonic दोनों लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने वाले रिमोट से बैटरी निकालने की सलाह देते हैं, ताकि बैटरी लीक होने से रिमोट को नुकसान न पहुंचे. खासकर घर में रखे पुराने रिमोट को सालों तक बैटरी के साथ छोड़ना ठीक नहीं है.

एक नई और एक पुरानी बैटरी साथ न लगाएं

कई लोग रिमोट में एक बैटरी खराब होने पर सिर्फ वही बैटरी बदल देते हैं और दूसरी पुरानी बैटरी को अंदर रहने देते हैं. यह भी सही तरीका नहीं है. अगर रिमोट में दो या ज्यादा बैटरी लगती हैं, तो आम तौर पर उन्हें एक साथ बदलना बेहतर होता है. पुरानी और नई बैटरी को साथ इस्तेमाल करने से बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो सकती है और लीक होने का खतरा भी बढ़ सकता है. Panasonic और Duracell दोनों पुरानी और नई बैटरी को मिलाकर इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं.

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इसी तरह अलग-अलग तरह या अलग ब्रांड की बैटरी को एक साथ इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए.

बैटरी लीक हो गई तो रिमोट को ऐसे ही न चलाएं

अगर बैटरी निकालते समय आपको उसके आसपास सफेद या पाउडर जैसा जमा हुआ पदार्थ दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें. यह बैटरी लीक होने का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में नई बैटरी तुरंत न डालें. पहले बैटरी कंपार्टमेंट को ठीक से साफ करना जरूरी है. Sony भी बैटरी लीक होने पर बैटरी कंपार्टमेंट को अच्छी तरह साफ करने के बाद नई बैटरी लगाने की सलाह देता है.

लीक हुई बैटरी को सीधे हाथ से छूने से भी बचना चाहिए. अगर उसका पदार्थ त्वचा पर लग जाए तो पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए.

गर्मी और नमी भी बैटरी के लिए अच्छी नहीं

भारत में गर्मी और कई इलाकों में ज्यादा नमी भी बैटरी की हालत पर असर डाल सकती है. बैटरियों को बहुत गर्म या ज्यादा नमी वाली जगह पर रखने से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है और लीक होने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए नई बैटरियों का पैकेट रसोई, खिड़की के पास या ऐसी जगह रखना सही नहीं है जहां लगातार गर्मी या नमी रहती हो.

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