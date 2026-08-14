scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती और खराब हो जाता है रिमोट

रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए? अक्सर एक गलती लोग करते हैं. एक बैटरी खराब हो गई तो दूसरी नई बैटरी लगा लेते हैं लोग, लेकिन कई बार इससे रिमोट खराब हो सकता है.

Advertisement
X
रिमोट बैटरी सेफ्टी!
रिमोट बैटरी सेफ्टी!

घर में टीवी, एसी, होम थिएटर और फैन जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का रिमोट लगभग हर किसी के पास होता है. लेकिन रिमोट की एक छोटी सी चीज को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वह है उसकी बैटरी. बैटरी खत्म होने के बाद भी उसे महीनों तक रिमोट में लगा छोड़ देना आगे चलकर महंगा पड़ सकता है.

खासकर भारत में लोग अक्सर रिमोट का इस्तेमाल तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह काम करना बंद न कर दे. बैटरी कमजोर होने पर भी उसे बदलने की जल्दी नहीं होती. असली परेशानी तब शुरू हो सकती है जब पुरानी या पूरी तरह खत्म हो चुकी बैटरी रिमोट के अंदर लंबे समय तक पड़ी रहे.

रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए?

सम्बंधित ख़बरें

Instagram
Instagram ने 10 साल बाद बदला Logo, यूजर्स बोले- ये क्या बना दिया
china brain interface chip
10 मिनट में ब्रेन के अंदर लग जाएगी चिप, कंप्यूटर से कंट्रोल होगा दिमाग
पेरिस में भारत का जलवा, पहली बार ग्रैंड फिनाले में पहुंचीं दो भारतीय टीमें
Anthropic
बेकाबू होता AI, खुद से करने लगा हैकिंग, FBI तक परेशान!
Amazon Now के हर ऑर्डर पर मिल रहा फ्लैट 200 रुपये कैशबैक!

इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि बैटरी कितनी चलेगी यह रिमोट और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है. Sony के मुताबिक सामान्य इस्तेमाल में रिमोट की बैटरी करीब 3 से 6 महीने चल सकती है. वहीं कुछ दूसरे रिमोट में सामान्य इस्तेमाल के साथ बैटरी करीब एक साल तक भी चल सकती है. इसलिए सिर्फ कैलेंडर देखकर बैटरी बदलना जरूरी नहीं है. सबसे आसान तरीका है रिमोट के बिहेवियर पर ध्यान देना.

Advertisement

यह भी पढ़ें: AC रिमोट का ये बटन डबल कर देगा आपका बिजली बिल!

अगर रिमोट पहले की तुलना में स्लो हो गया है, बटन दबाने के बाद कम दूरी से ही काम कर रहा है या कभी काम कर रहा है और कभी नहीं, तो यह बैटरी कमजोर होने का संकेत हो सकता है. Panasonic भी बताता है कि रिमोट की पहुंच कम होना या उसका धीरे काम करना बैटरी की क्षमता कम होने का संकेत है और ऐसी स्थिति में बैटरी बदल देनी चाहिए. 

खतरा बैटरी खत्म होने के बाद है

रिमोट की बैटरी खत्म हो गई और आपने उसे वैसे ही अंदर छोड़ दिया, तो यही आदत रिमोट के लिए परेशानी बन सकती है. समय के साथ पुरानी बैटरी लीक हो सकती है. उससे निकला केमिकल बैटरी के आसपास के हिस्सों और रिमोट के अंदर के कनेक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है.

यह भी पढ़ें: Smart TV को रिमोट से बंद करें या स्विच से? ज्यादातर लोग रोज करते हैं ये गलती

Panasonic साफ तौर पर सलाह देता है कि इस्तेमाल हो चुकी बैटरी को डिवाइस के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे लीक होने और डिवाइस को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. Duracell भी कहता है कि बैटरी पूरी तरह खत्म होने के बाद उसे डिवाइस से जल्द निकाल देना चाहिए.  यानी रिमोट अचानक खराब होने की वजह हमेशा उसका सर्किट या बटन नहीं होता. कई बार अंदर पड़ी पुरानी बैटरी भी इसकी वजह हो सकती है.

Advertisement

महीनों तक रिमोट इस्तेमाल नहीं करना है तो बैटरी निकाल दें

घर में ऐसा अक्सर होता है. कोई पुराना टीवी, डीवीडी प्लेयर, एसी या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रिमोट की बैटरी अंदर ही पड़ी रहती है. यहीं सबसे बड़ी गलती होती है. अगर किसी रिमोट का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना है, तो उसकी बैटरी निकालकर अलग रख देना बेहतर है. Sony और Panasonic दोनों लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने वाले रिमोट से बैटरी निकालने की सलाह देते हैं, ताकि बैटरी लीक होने से रिमोट को नुकसान न पहुंचे.  खासकर घर में रखे पुराने रिमोट को सालों तक बैटरी के साथ छोड़ना ठीक नहीं है.

एक नई और एक पुरानी बैटरी साथ न लगाएं

कई लोग रिमोट में एक बैटरी खराब होने पर सिर्फ वही बैटरी बदल देते हैं और दूसरी पुरानी बैटरी को अंदर रहने देते हैं. यह भी सही तरीका नहीं है. अगर रिमोट में दो या ज्यादा बैटरी लगती हैं, तो आम तौर पर उन्हें एक साथ बदलना बेहतर होता है. पुरानी और नई बैटरी को साथ इस्तेमाल करने से बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो सकती है और लीक होने का खतरा भी बढ़ सकता है. Panasonic और Duracell दोनों पुरानी और नई बैटरी को मिलाकर इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन कैसे चार्ज होता है? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग का तरीका जानें

इसी तरह अलग-अलग तरह या अलग ब्रांड की बैटरी को एक साथ इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए.

बैटरी लीक हो गई तो रिमोट को ऐसे ही न चलाएं

अगर बैटरी निकालते समय आपको उसके आसपास सफेद या पाउडर जैसा जमा हुआ पदार्थ दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें. यह बैटरी लीक होने का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में नई बैटरी तुरंत न डालें. पहले बैटरी कंपार्टमेंट को ठीक से साफ करना जरूरी है. Sony भी बैटरी लीक होने पर बैटरी कंपार्टमेंट को अच्छी तरह साफ करने के बाद नई बैटरी लगाने की सलाह देता है. 

लीक हुई बैटरी को सीधे हाथ से छूने से भी बचना चाहिए. अगर उसका पदार्थ त्वचा पर लग जाए तो पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. 

गर्मी और नमी भी बैटरी के लिए अच्छी नहीं

भारत में गर्मी और कई इलाकों में ज्यादा नमी भी बैटरी की हालत पर असर डाल सकती है. बैटरियों को बहुत गर्म या ज्यादा नमी वाली जगह पर रखने से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है और लीक होने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए नई बैटरियों का पैकेट रसोई, खिड़की के पास या ऐसी जगह रखना सही नहीं है जहां लगातार गर्मी या नमी रहती हो.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती और खराब हो जाता है रिमोट |
    पाक-सऊदी के इस्लामिक नाटो में शामिल होगा मिस्र, देखें दुनिया की बड़ी खबरें |
    UP के महोबा में अंतिम संस्कार की जगह न मिलने से भड़के ग्रामीण, सड़क पर सजाई चिता |
    स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत |
    सावन में भक्ति के लिए सजा था मंच, भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस शुरू होते ही मचा बवाल |
    'बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहा...', हीरोइन संग खिलखिलाते दिखे गोविंदा, गुस्से से तिलमिलाईं पत्नी सुनीता |
    Hill Stations to Avoid This Independence Day: 15 अगस्त पर भूलकर भी ना जाएं ये 6 हिल स्टेशन, वरना होगा पछतावा, ट्रिप बन जाएगी सिरदर्द! |
    Gen-अल्फा के चक्काजाम ने बदलवा दिया फैसला! बेटियों के आगे झुके बस मालिक, घटाना पड़ा बढ़ा हुआ किराया |
    पिस्टल तानी, गोली मारने की धमकी दी और 80 हजार लूटकर भागे बदमाश, ग्रेटर नोएडा में साइबर कैफे पर धावा |
    हॉर्न से टूट गई भालू की नींद, इसके लिए देना पड़ा 5 लाख का फाइन
    Advertisement