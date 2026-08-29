POCO X8 Power 5G : भारत में आ रहा 10,000mAh बैटरी वाला फोन, इस दिन होगी लॉन्चिंग

भारत में सितंबर बहुत ही खास रहने वाला है, ऐपल से लेकर शाओमी तक ने बड़ी तैयारी करके रखी है. जहां ऐपल 9 सितंबर को अपना बड़ा इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, वहीं Xiaomi के ब्रांड रेडमी और पोको ने भी बड़ी तैयारी कर ली है.

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रेडमी के बाद अब Poco ने ऐलान कर दिया है कि वह बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसमें 10,000mAh की बैटरी मिलेगी. इस स्मार्टफोन का नाम POCO X8 Power 5G होगा. यह हैंडसेट भारतीय बाजार में 4 सितंबर को लॉन्च होगा.

POCO X8 Power 5G का ऑफिशियल लॉन्च टीजर आउट हो चुका है, जिसमें बताया है कि भारतीय बाजार में यह हैंडसट 4 सितंबर को लॉन्च होगा. प्रमोशनल मैटेरियल के लिए ब्रांड ने ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से साथ पार्टनरशिप की है.

POCO X8 Power 5G में कमाल का बैटरी बैकअप

अभी टीजर पोस्टर से पता चलता है कि POCO X8 Power 5G में 10,000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको एक बार फुल चार्जिंग के बाद 3.5 दिन तक चलाया जा सकेगा. यह उन लोगों के लिए बड़ा ही फायदे का सौदा होगा, जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं. साथ ही यह 15 मिनट के चार्जिंग में पूरे दिन का बैटरी बैकअप देगा.

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POCO X8 Power 5G में डुअल रियर कैमरा

POCO X8 Power 5G को लेकर डिजाइन भी सामने आ चुका है, जिसमें स्मार्टफोन का बैक पैनल नजर आता है. बैक पैनल पर डुअल टोन येलो फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा मिलता है. POCO X8 Power 5G को लेकर कुछ लीक्स भी सामने आ चुके हैं. यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा.

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आ रहा है एक और फोन

पोको इंडिया ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और बताया है कि 4 सितंबर को एक अन्य स्मार्टफोन भी लॉन्च होगा. इसका नाम Poco X8 5G होगा और इसमें 9000mAh की बैटरी दी जाएगी. पोस्ट में बताया है कि यह स्मार्टफोन एक बार फुल चार्जिंग के बाद 3.2 दिन का बैटरी बैकअप दे सकेगा.

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