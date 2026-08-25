किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कर देगा जख्मी और कपड़े भी कर देगा राख

स्मार्टफोन ब्लास्ट होने या कहें कि उनमें आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शख्स का स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया. यह फोन जब ब्लास्ट हुआ तब वह पेंट की पॉकेट में रखा था. हालांकि अब उसकी तबियत है.

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अब सवाल आता है कि स्मार्टफोन में आग क्यों लगती है, स्मार्टफोन को किस पॉकेट में रखना चाहिए और किस पॉकेट में नहीं रखना चाहिए . फोन को गलत पॉकेट में रखने की वजह से उसमें आग लग सकती है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

स्मार्टफोन के अंदर लीथियम ऑयन की बैटरी दी जाती है, जो एक अति ज्वलनशील पदार्थ है. अगर यह फट जाए या लीक हो जाता है तो स्मार्टफोन में तेज ब्लास्ट या फिर उसमें आग लग सकती है. हालांकि कुछ लोगों की जान तक चली जाती है.

स्मार्टफोन को किस पॉकेट में रखना चाहिए

अब दोबारा सवाल पर लौटते हैं कि स्मार्टफोन को किस पॉकेट में रखना चाहिए. आमतौर पर अधिकतर लोग जींस पहनते हैं, जिसकी वजह से पेंट में पीछे लगाई गई पॉकेट में अच्छा स्पेस होता है.

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हार्ड स्पेश की पजह से फोन मुड़कर टूट सकता है

बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वे अपने स्मार्टफोन को पीछे वाली पॉकेट में रख लेते हैं, जो स्मार्टफोन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. फोन पीछे वाली पॉकेट में रखकर किसी हार्ड सरफेस वाली जगह पर बैठते हैं तो मोबाइल की बैटरी पंचर हो सकती है.

बैटरी पंचर होने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो सकता है

लीथियन बैटरी अगर पंचर या लीक तो वह आग पकड़ लेती है. इसके बाद उसमें ब्लास्ट हो सकता है. ऐसी कंडीशन में वह आपको जला सकती है और जख्मी तक कर सकती है. गाजियाबाद के शख्स का पेंट खाक हो गया था.

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इसलिए स्मार्टफोन को पेंट की पीछे वाली पॉकेट में रखने से बचना चाहिए. यह आपके और आपके स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए जरूरी है.

स्मार्टफोन पॉकेट में रखा है और अचानक से उसका टेम्प्रेचर बढ़ने लगता है तो सुरक्षा के तौर पर उसे पॉकेट से बाहर निकाल लें.

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स्मार्टफोन अगर पॉकेट में है और बैठने की वजह मुड़ सकता है, तो तुरंत उसको पॉकेट से बाहर निकाल लें. स्मार्टफोन बैंड होने की वजह से फट जाते हैं, इसलिए उनको बैंड होने से बचाना चाहिए.

फोन के साथ चाबी आदि ना रखें

स्मार्टफोन को पॉकेट में रखते समय ध्यान रखें कि कोई चाबी आदि ना हो. अगर स्मार्टफोन के साथ पॉकेट में चाबी के साथ रखा जाता तो फोन फटने का जोखिम काफी बढ़ जाता है और चाबी की वजह से मोबाइल का डिस्प्ले भी टूट सकता है.

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