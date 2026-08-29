'मर्जी से अपना राज्य छोड़ा', शेरोन वर्मा ने समय रैना के बिहारी वाले तंज पर दिया करारा जवाब

कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अक्सर अपने तीखे और बेबाक अंदाज से कंटेस्टेंट्स और जजों की बोलती बंद करने वाले समय रैना इस बार खुद घिरते नजर आए. शो के मंच पर आमतौर पर समय रैना ही सामने वाले की क्लास लगाते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया. कॉमेडियन शेरोन वर्मा समय रैना को उन्हीं के अंदाज में कड़ी टक्कर दी.

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शो के दौरान बात की शुरुआत काफी हल्की-फुल्की बातचीत से हुई थी, जहां दोनों कॉमेडियन अपनी-अपनी क्षेत्रीय पहचान पर बात कर रहे थे. लेकिन देखते ही देखते यह बातचीत एक जबरदस्त 'रोस्ट बैटल' में तब्दील हो गई.

क्षेत्रीय बातचीत से शुरू हुई 'रोस्ट बैटल'

विवाद और चर्चा की मुख्य वजह वह बयान बना, जब समय रैना ने शेरोन के बिहार से होने पर मजाक उड़ाया. समय ने कहा कि बिहार के लोग नौकरी और काम की तलाश में मुंबई आते हैं. समय का यह मजाक सुनते ही शेरोन ने बिना एक पल गंवाए तुरंत पलटवार किया और कहा, 'कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा.'

समय की कश्मीरी पृष्ठभूमि पर तीखा तंज

शेरोन के इस करारे जवाब को सीधे तौर पर समय रैना की कश्मीरी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने शेरोन के इस पंच को एक जबरदस्त 'माइक-ड्रॉप' मोमेंट करार दिया. वायरल क्लिप्स में देखा जा सकता है कि इस तीखे पलटवार के बाद समय खुद को हंसने से नहीं रोक पाए. इस बातचीत को खास बनाने वाली बात सिर्फ एक पंचलाइन नहीं, बल्कि शेरोन की वह गजब की रफ्तार थी, जिससे वह लगातार समय को जवाब दे रही थीं.

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Ek Bihari 100 pe bhari

Bihari 🔥vs Kashmiri 🪨#IndiasGotLatent pic.twitter.com/7Sipi3Ce8l — Sunil Goriya (@Sunil_Goriyaa) August 28, 2026

सोशल मीडिया पर मिली तारीफ

घटना का वीडियो सामने आते ही एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स शैरन वर्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शेरोन वर्मा ने समय रैना के मजाक से बिहार की इज्जत बचाई. समय ने शेरोन को यह कहकर ट्रोल करने की कोशिश की थी कि वह भी उन बिहारियों जैसी हैं जो नौकरी की तलाश में मुंबई आते हैं. लेकिन शेरोन ने बहुत करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कम से कम उन्होंने अपना राज्य अपनी मर्जी से छोड़ा, जबकि तुम तो कश्मीर से भागकर यहां आए थे. यह बेहद जबरदस्त जवाब था.'

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