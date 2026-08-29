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क्या आप भी बंद होते लिफ्ट के दरवाजे में लगाते हैं हाथ? आपकी यह आदत बन सकती है बड़े हादसे की वजह

Why You Should Not Stop Lift Door: ऑफिस, मॉल, अस्पताल या अपार्टमेंट में लिफ्ट का इस्तेमाल करते समय ज्यादातर लोग एक गलती जरूर करते हैं. जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है तो उसे रोकने के लिए हाथ, पैर या बैग दरवाजे के बीच में लगा देते हैं. यह छोटी-सी लापरवाही सेंसर फेल होने की स्थिति में गंभीर हादसे और चोट की वजह बन सकती है.

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बंद होती लिफ्ट को रोकने का सही तरीका (Photo-ITG)
बंद होती लिफ्ट को रोकने का सही तरीका (Photo-ITG)

Why You Should Not Stop Lift Door: आज के समय में ऑफिस, मॉल, अस्पताल, मेट्रो स्टेशन और अपार्टमेंट जैसी जगहों पर लिफ्ट का इस्तेमाल हमारी रोजाना जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन  लिफ्ट का इस्तेमाल करते समय ज्यादातर लोग एक गलती जरूर करते हैं. जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है तो उसे रोकने के लिए हाथ, पैर या बैग दरवाजे के बीच में लगा देते हैं. यह आदत भले ही नॉर्मल लगती हो लेकिन कई बार गंभीर हादसे की वजह बन सकती है. अगर किसी कारण से लिफ्ट का सेंसर सही तरीके से काम न करे तो दरवाजा दोबारा नहीं खुलेगा और चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा कैसे काम करता है और बंद होते समय उसे हाथ या पैर से रोकना क्यों खतरनाक हो सकता है.

क्यों खुल जाता है लिफ्ट का दरवाजा?
आजकल की ज्यादातर मॉडर्न लिफ्ट में दरवाजे के पास इन्फ्रारेड सेंसर (Infrared Sensors) लगे होते हैं. ये सेंसर एक अदृश्य किरण (बीम) बनाते हैं. जैसे ही कोई हाथ, पैर, बैग या दूसरी चीज इस किरण के बीच आती है, सेंसर लिफ्ट को सिग्नल भेजता है और दरवाजा दोबारा खुल जाता है. 

फिर इसमें खतरा क्या है?
समस्या तब होती है जब किसी वजह से लिफ्ट का सेंसर सही तरीके से काम नहीं करता. तकनीकी खराबी, सेंसर में गड़बड़ी या सर्विसिंग के दौरान हुई किसी गलती की वजह से सेंसर फेल हो सकता है. ऐसे में दरवाजा दोबारा खुलने की बजाय बंद हो सकता है. चूंकि लिफ्ट के दरवाजे काफी ताकत से बंद होते हैं, ऐसे में अगर सेंसर काम न करे और आपका हाथ या पैर बीच में आ जाए तो गंभीर चोट लग सकती है. इससे हड्डी टूटने या हाथ-पैर को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है.

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ऐसी स्थिति में क्या करें?
अगर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है तो उसे हाथ या पैर लगाकर रोकने की कोशिश न करें. अगर लिफ्ट छूट भी जाए तो अगली लिफ्ट का इंतजार करना ज्यादा सेफ है. साथ ही, दरवाजा रोकने के लिए हमेशा लिफ्ट के  'डोर ओपन' (Door Open) बटन का इस्तेमाल करें, न कि अपने हाथ या पैर का.

ये बात हमेशा ध्यान रखें कि लिफ्ट एक मशीन हैं और इसमें तकनीकी खराबी आ सकती है. इसलिए दरवाजा बंद होते समय उसे हाथ, पैर या किसी सामान से रोकने की आदत छोड़ दें. आपकी यह छोटी-सी सावधानी किसी बड़े हादसे से बचा सकती है.

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