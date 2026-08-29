छत्तीसगढ़: बिलासपुर में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद पत्थरबाज़ी, पुलिसकर्मी समेत 3 घायल... भारी फोर्स तैनात

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो गुटों के बीच झड़प के बाद पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. इस दौरान दो लोगों को चोटें आई हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की जानकारी है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और अलग-अलग स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है.

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बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए थे. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई. विवाद बढ़ने के बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई. अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोगों को चोटें आईं.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब हालात काबू में हैं और इलाके में शांति है. एहतियात के तौर पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. बिलासपुर के अधिकारी रजनीश सिंह ने कहा कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित कर रही है और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी की घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी. उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर फोर्स तैनात की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब झड़प और पत्थरबाजी की पूरी घटना की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

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