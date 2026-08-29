Bigg Boss 20: कंटेस्टेंट्स को मिलेगा 'एक्स्ट्रा जीवनदान', सलमान खान ने दिया हिंट

बिग बॉस सीजन 20 का काउंटडाउन अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, और JioHotstar ने 28 अगस्त को एक नया प्रोमो जारी किया है. इस नए प्रोमो में होस्ट सलमान खान एक नए ट्विस्ट के बारे में बता रहे हैं, जो लंबे समय से चल रहे इस रियलिटी शो के आने वाले सीज़न में एलिमिनेशन के तरीके को बदल सकता है.

और पढ़ें

प्रोमो में सलमान उन कंटेस्टेंट्स के भविष्य के बारे में बात करते हैं जिन्हें बिग बॉस हाउस से बाहर (एलिमिनेट) कर दिया जाता है. हालांकि, इस सीजन में एलिमिनेशन का मतलब तुरंत बाहर होना नहीं होगा. प्रोमो में एक नई 'लाइफलाइन' पेश की गई है, जिसके तहत एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स को एक तय समय के लिए बिग बॉस हाउस के अंदर रहने की इजाजत मिलेगी, जिससे उन्हें दूसरा मौका मिल सकेगा.

नया प्रोमो आया सामने

सलमान इस नए एलिमेंट को 'वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवनदान' कहते हैं, जिससे पता चलता है कि एलिमिनेशन का सामना कर रहे कंटेस्टेंट्स को अपनी यात्रा खत्म होने से पहले घर के अंदर अतिरिक्त समय मिल सकता है. उम्मीद है कि इससे नॉमिनेशन और एलिमिनेशन की प्रक्रिया में एक नया पहलू जुड़ेगा और साथ ही कंटेस्टेंट्स के बीच के समीकरण भी बदल सकते हैं. प्रोमो के कैप्शन में लिखा है, 'डबल मौके, ट्रिपल ड्रामा! तथास्तु, मेरी जान.'

Advertisement

यह नया प्रोमो बिग बॉस 20 से पहले जारी किया गया पहला प्रमोशनल वीडियो नहीं है. हालांकि, यह खास तौर पर नए 'एक्स्ट्रा जीवनदान' एलिमेंट पर फोकस करता है और दर्शकों को दिखाता है कि नया सीजन शुरू होने पर वे इस फ़ॉर्मेट से क्या उम्मीद कर सकते हैं.

इन नामों की चर्चा

बिग बॉस भारतीय टेलीविजन पर सबसे लंबे समय से चल रहे रियलिटी शो फ्रैंचाइजी में से एक है. सीजन 20 के करीब आने के साथ ही, कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं. आने वाले सीजन को लेकर रिपोर्ट्स और चर्चाओं में रिया अहीर, एल्नाज नोरौजी, आम्रपाली दुबे और ईशा रिक्खी जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं. हालांकि, कंटेस्टेंट्स की आधिकारिक लिस्ट प्रीमियर के करीब ही सामने आने की उम्मीद है.

सलमान खान के होस्ट के तौर पर वापसी करने के साथ, बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स का एक नया ग्रुप और जाने-पहचाने रियलिटी शो फॉर्मेट में नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. 'एक्स्ट्रा जीवनदान' का कॉन्सेप्ट खास तौर पर अहम साबित हो सकता है क्योंकि कंटेस्टेंट्स घर के अंदर नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और अपने अलायंस को संभालते हैं.

---- समाप्त ----