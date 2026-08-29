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बाइक के साइलेंसर से निकाल रहे थे फायरिंग जैसी आवाज... अब पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने लिया एक्शन

बाइक का साइलेंसर बदलवाकर तेज आवाज निकालने का शौक अब भारी पड़ सकता है. महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में पुलिस ने ऐसे मॉडिफाइड और अवैध साइलेंसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में ऐसे साइलेंसर जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल वाहनों में तेज आवाज के लिए किया जा रहा था. अब जब्त किए गए इन साइलेंसर को नष्ट किया जा रहा है.

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साइलेंसर की तेज आवाज से बच्चों और बुजुर्गों को होती है परेशानी. (Photo: Screengrab)
साइलेंसर की तेज आवाज से बच्चों और बुजुर्गों को होती है परेशानी. (Photo: Screengrab)

बाइक स्टार्ट करते ही ऐसी आवाज कि आसपास के लोग पलटकर देखने लगें. कई लोगों के लिए ये स्टाइल हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए परेशानी. खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए. अब महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में पुलिस ने ऐसे ही मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है.

पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में अवैध और मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं. अब इन साइलेंसरों को नष्ट किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने अवैध साइलेंसर के खिलाफ पहले भी अभियान चलाया था. इस दौरान ऐसे कई साइलेंसर जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल वाहनों में तेज और कानफोड़ू आवाज निकालने के लिए किया जा रहा था.

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Pimpri Chinchwad Police Cracks Down Modified Silencers Illegal Number Plates

अब पुलिस ने इन जब्त किए गए साइलेंसरों को नष्ट करना शुरू कर दिया है. यानी जिस साइलेंसर से सड़क पर निकलते वक्त 'धमाका' करने का शौक था, वो अब पुलिस के पास पहुंचकर कबाड़ बनने वाला है.

पिंपरी-चिंचवड़ ट्रैफिक के डीसीपी डॉ. निलेश देशमुख ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में अवैध साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा.

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सवाल ये कि पुलिस इतनी सख्ती क्यों कर रही है? दरअसल, मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज सिर्फ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को परेशान नहीं करती. इसका असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर भी पड़ता है. अचानक तेज आवाज से लोगों को परेशानी होती है.

यह भी पढ़ें: आग उगलता साइलेंसर और डरावनी आवाज... बेंगलुरु में मॉडिफाइड कार जब्त, एक लाख से ज्यादा का जुर्माना

डीसीपी निलेश देशमुख ने लोगों से अपील की कि वे अपने वाहनों में इस तरह के गैरकानूनी बदलाव न करें. उनका कहना है कि ऐसी मॉडिफिकेशन से दूसरे नागरिकों को असुविधा होती है.

Pimpri Chinchwad Police Cracks Down Modified Silencers Illegal Number Plates

वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर भी एक्शन

पुलिस का ये अभियान सिर्फ साइलेंसर तक सीमित नहीं है. वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने वाहन मालिकों से कहा है कि वे नियमों के मुताबिक HSRP यानी हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं. नंबर प्लेट में भी किसी तरह का गैर-अधिकृत बदलाव न करें.

डीसीपी ने बताया कि आने वाले महीनों में पुलिस एक और बड़े स्तर का अभियान चलाने की तैयारी में है. इस दौरान अवैध साइलेंसरों की तलाश की जाएगी और जो साइलेंसर नियमों के खिलाफ पाए जाएंगे, उन्हें जब्त किया जाएगा. पुलिस की अपील भी सीधी है कि कानून के मुताबिक वाहन चलाइए, तय नंबर प्लेट लगाइए और कंपनी के साइलेंसर में गैरकानूनी छेड़छाड़ मत कराइए. सड़क पर बाइक की आवाज से लोगों को चौंकाना भले आपको स्टाइल लगे, लेकिन पुलिस की नजर में ये नियम तोड़ना है.

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