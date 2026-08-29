भारत में पहली बार लॉन्च हुए Xiaomi Mijia के एयर प्यूरिफायर, कीमत 7999 से शुरू

Xiaomi ने भारत में अपना होम ब्रांड Mijia के तहत नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. कंपनी ने दो नए प्यूरिफायर को लॉन्च किया है, जिनके नाम Air Purifier 6 और 4 Compact हैं. साथ ही कंपनी ने Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite को लॉन्च किया है.

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शाओमी के तीनों ही एयर प्यूरिफायर प्रोडक्ट को अलग-अलग रूम साइज के लिए लॉन्च किया गया है. साथ ही इनकी कीमत भी अलग-अलग है और शुरुआती कीमत 7999 रुपये है.

Mijia Smart Air Purifier 4 Compact की कीमत 7999 रुपये है. वहीं Mijia Air Purifier 6 की कीमत 19,999 रुपये है. इनकी सेल 2 सितंबर से शुरू होगी.

Mijia Smart Air Purifier 4 Compact के स्पेसिफिकेशन्स

फीचर्स की शुरुआत सबसे छोटे एयर प्यूरिफायर के साथ करते हैं, जिसका मकसद छोटे के रूम को क्लीन हवा प्रोवाइड कराना है. इसका नाम Mijia Smart Air Purifier 4 Compact है. यह बेडरूम, स्टडी रूम आदि के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

400 स्क्वेयर फीट एरिया करेगा कवर

Mijia Smart Air Purifier 4 Compact प्यूरिफायर करीब 400 स्क्वेयर फीट एरिया की हवा को आसानी से क्लीन कर सकता है. कंपनी ने बताया है कि इसमें 3-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम का यूज किया है. साथ ही कंपनी का दावा है कि यह हवा से 99.97 परसेंट पार्टिकल्स को क्लीन कर देता है.

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मिलेंगे चार मोड्स

Mijia Smart Air Purifier 4 Compact के अंदर चार कलर इंडिकेटर दिए गए हैं, जो हवा की क्वालिटी दिखाने का काम करते हैं. साथ ही इसमें ऑटो, स्लीप और मैनुअल मोड्स दिए गए हैं. साथ ही इसमें ऑटो,स्लीप और मैनुअल मोड्स दिए गए हैं. 2.2Kg वजनी इस प्यूरिफायर 20dB साउंड जनरेट करता है, जो आपको नींद से डिस्टर्ब नहीं करेगा.

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Mijia Smart Air Purifier 6 के स्पेसिफिकेशन्स

Mijia Smart Air Purifier 6 को बड़े रूम के लिए तैयार किया गया है और कंपनी का दावा है कि यह प्यूरिफायर 940 स्क्वेयर फीट एरिया को कवर कर सकता है. कंपनी ने बताया है कि उन्होंने टेस्टिंग में पाया है कि उनका ये प्यूरिफायर 3.5 मिनट के अंदर एक 108 स्क्वेयर फीट एरिया की हवा को क्लीन कर सकता है. इसमें फाइव स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है.

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