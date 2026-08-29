नेपाल में मौत के मुंह से बच निकला 8 साल का मासूम, पेड़ों पर चढ़कर बचाई थी जान

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच जंगल की तरफ भागकर और पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाने वाले 8 साल के जोयल घाले को शुक्रवार को अपनी मां से मिला दिया गया. इससे पहले उनकी मां यह डर जता रही थीं कि उनके दोनों बेटे स्कूल में ही जान गंवा चुके हैं.

और पढ़ें

एक दिन पहले इस 8 साल के मासूम को उत्तरी जिले रसुवा से अकेले एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया था. बताया जा रहा है कि बच्चे के पैर में फ्रैक्चर था और चेहरे पर चोट के निशान थे. वहीं, उसकी 28 साल की मां जिसका नाम तमांग है, अपने दो लापता बच्चों की तलाश में भटक रही थीं.

बुधवार की सुबह बच्चे स्कूल की गाड़ी से स्कूल गए थे और तमांग घर पर बुनाई का काम कर रही थीं. तभी उन्हें भूकंप जैसी तेज आवाज सुनाई दी. तमांग ने अपने बेटों के स्कूल की तरफ जाने की कोशिश की, जो आमतौर पर 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर था, लेकिन वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था और बताया जा रहा है स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी.

Advertisement

उन्होंने स्कूल की ओर जाने की कोशिश की, जो आम तौर पर 15-20 मिनट की ड्राइव पर है, लेकिन उन्होंने बताया कि आस-पास का नज़ारा लगभग पहचान में नहीं आ रहा था. स्कूल की इमारत नष्ट हो गई थी. रॉयटर्स के मुताबिक, शुक्रवार को तमांग ने फोन पर अपने बेटे से रोते हुए बात की. तमांग और उनका परिवार उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो बच गए.

बता दें, नेपाल में बाढ़ के बाद हुई भारी तबाही में अब तक 587 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1900 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद 290 भारतीय नागरिकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनकी तलाश जारी है.

---- समाप्त ----