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Best places to visit in September: फैमिली के साथ सितंबर में घूमने का है प्लान? बेस्ट रहेंगी भारत की ये 6 जगहें

Best places to visit in September: अगर मानसून की वजह से आपने घूमने का प्लान टाल दिया था तो सितंबर आपके लिए ट्रैवल करने का सही समय हो सकता है. बारिश के बाद कई जगहों की खूबसूरती और भी निखर जाती है और मौसम भी सुहावना रहता है.

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सितंबर में एक्सप्लोर करें भारत की ये 6 खूबसूरत जगहें (Photo-ITG)
सितंबर में एक्सप्लोर करें भारत की ये 6 खूबसूरत जगहें (Photo-ITG)

Best places to visit in September: सितंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए कई मायनों में खास होता है. मानसून की बारिश थमने के बाद पहाड़ों और हरे-भरे इलाकों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, वहीं मौसम भी सुहावना हो जाता है. इस दौरान कई टूरिस्ट जगहों पर पीक सीजन के मुकाबले भीड़ कम रहती है, जिससे होटल, होमस्टे और ट्रांसपोर्ट पर बेहतर डील मिलने की संभावना रहती है. अगर आप भी सितंबर में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 6 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

हिमाचल प्रदेश का शिमला
हिमाचल प्रदेश का शिमला देश के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशनों में से एक है. सितंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है और पीक सीजन की तुलना में भीड़ भी कम मिल सकती है. बारिश के बाद पहाड़ और आसपास का इलाका हरियाली से भर जाता है.

यहां आप मॉल रोड पर घूमने के साथ-साथ पुराने ब्रिटिश दौर की इमारतों को देख सकते हैं और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. शांत माहौल में शिमला घूमने के लिए सितंबर अच्छा समय हो सकता है.

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राजस्थान का बूंदी
राजस्थान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में जयपुर, जोधपुर या उदयपुर आता है, लेकिन बूंदी भी घूमने के लिए शानदार जगह है. सितंबर में मानसून के बाद यहां का मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है और आसपास हरियाली भी नजर आती है.

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बूंदी में ऐतिहासिक किले, महल, बावड़ियां और झीलें देखने को मिलती हैं. कम भीड़ के बीच आप इस पुराने शहर को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं.

गुजरात का सापुतारा
गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा सितंबर में बेहद खूबसूरत नजर आता है. मानसून के बाद यहां चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है और झरने भी अपने पूरे रंग में नजर आ सकते हैं.

यहां सापुतारा झील में बोटिंग कर सकते हैं और सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो सापुतारा अच्छा विकल्प हो सकता है.

केरल का मुन्नार
केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी चाय की पहाड़ियों, धुंध से ढकी वादियों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. सितंबर में बारिश के बाद यहां की हरियाली और भी निखर जाती है. मौसम भी घूमने-फिरने के लिए आरामदायक रहता है.

मुन्नार ट्रिप के दौरान आप चाय के बागानों की सैर कर सकते हैं, चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. एराविकुलम नेशनल पार्क भी यहां घूमने की खास जगहों में शामिल है.

तमिलनाडु का ऊटी
तमिलनाडु का ऊटी अपनी ठंडी हवाओं, हरी-भरी पहाड़ियों और शांत माहौल के लिए मशहूर है. सितंबर में यहां का मौसम सुहावना रहता है और पहाड़ियों पर छाई हल्की धुंध इसे और खूबसूरत बना देती है.

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ऊटी में बॉटनिकल गार्डन घूमने, ऊटी झील में बोटिंग करने और मशहूर नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सवारी का मजा लिया जा सकता है. कपल्स और नेचर लवर्स के लिए यह अच्छी जगह हो सकती है.

पश्चिम बंगाल का कालिम्पोंग
अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल का कालिम्पोंग ट्राई कर सकते हैं. पहाड़ों के बीच बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है.

यहां आपको बौद्ध मठ, पुराने चर्च, चाय के बागान और तिब्बती हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे. पक्षियों को देखने का शौक रखने वालों के लिए भी कालिम्पोंग अच्छी जगह है.

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