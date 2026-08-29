scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Gochar: मंगल की चाल बदलेगी किस्मत, 2 सितंबर से 5 राशियों को मिलेगा शुभ समाचार

Mangal Gochar:मंगल 2 सितंबर 2026 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसका शुभ प्रभाव 5 राशियों पर पड़ सकता है.जानें किन राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन.

Advertisement
X
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ उनके नक्षत्र परिवर्तन का भी सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. सितंबर की शुरुआत में मंगल नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. मंगल 2 सितंबर 2026 को गुरु के स्वामित्व वाले पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 24 सितंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल और गुरु की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकती है. इस दौरान करियर, कारोबार, धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन सकते हैं.

मेष राशि

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा समय लेकर आ सकता है. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. कारोबार करने वालों को विस्तार का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में सफलता मिल सकती है. परिवार की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. लंबे समय से प्रयास कर रहे किसी काम में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

कर्क राशि

सम्बंधित ख़बरें

Saturn-Venus conjunction
1 सितंबर से 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, शनि-गुरु देंगे बंपर धन लाभ!
chandra gochar 2026
हो चुका है चंद्रमा का गोचर, 3 राशियों की होगी बल्ले बल्ले
Sawan Shivratri 2026
25 अगस्त को मंगल के नक्षत्र में शुक्र, 4 राशियों को धन लाभ!
august 2026 last week horoscope
बुधादित्य योग से इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा धन लाभ!
shukra chandra yuti 2026
सूर्य-बुध-केतु की युति, 24 से 30 अगस्त तक 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में लाभकारी रह सकता है. परिवार से जुड़ी पुरानी परेशानियों का समाधान मिलने की उम्मीद है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है. भूमि, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है. करियर में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है.

Advertisement

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन सफलता के नए रास्ते खोल सकता है. कार्यक्षेत्र में आ रही अड़चनें कम हो सकती हैं. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पद मिलने के योग बन सकते हैं. अधिकारियों की ओर से आपके काम की सराहना हो सकती है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत के लिहाज से शुभ रह सकता है. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा. धन से जुड़े मामलों में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. निवेश के नए अवसर सामने आ सकते हैं. वहीं, लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिल सकती है.

मीन राशि

मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश मीन राशि के जातकों के लिए भी सकारात्मक परिणाम दे सकता है. कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होने से मानसिक तनाव कम होगा. नौकरी और रोजगार से जुड़े मामलों में तरक्की के योग बन सकते हैं. इस दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन क्यों है खास?

Advertisement

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति और पराक्रम का कारक माना जाता है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. इसलिए मंगल के पुनर्वसु नक्षत्र में आने को कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत और उन्नति से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि ज्योतिषीय गणनाएं विश्वास और मान्यताओं पर आधारित हैं; किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक या करियर संबंधी फैसले को केवल राशिफल के आधार पर नहीं लेना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पीलीभीत: बाघ के हमले में किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम |
    पाकिस्तान में 14 नवजातों की मौत से हाहाकार, मंत्रियों पर फूटा सितारों का गुस्सा- 'और कितनी जानें जाएंगी?' |
    Best places to visit in September: फैमिली के साथ सितंबर में घूमने का है प्लान? बेस्ट रहेंगी भारत की ये 6 जगहें |
    185 मैचों में 570 गोल, 3 ओलंपिक गोल्ड... फिर भी भारत रत्न से अबतक दूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद |
    नेपाल में मौत के मुंह से बच निकला 8 साल का मासूम, पेड़ों पर चढ़कर बचाई थी जान |
    बिहार के गया जी में मनचलों पर लगेगी लगाम, सड़कों पर उतरीं पुलिस दीदी |
    Aaj ka Rashifal 29 अगस्त 2026: धनु राशि वालों को व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे, जानें अपनी राशि का हाल |
    प्रयागराज की शिप्रा गिरी का इंडिया-A महिला टीम में चयन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाएंगी दम |
    तालाब में डूब रहा था एक बच्चा, बचाने गए दो अन्य भी डूबे, धनबाद में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत |
    'पंडालों के पास न बिके नॉनवेज...', पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर VHP की नई गाइडलाइन
    Advertisement