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‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 2 करोड़ की फिल्म ने कमाए 12 करोड़, प्रेमानंद की मानी सलाह, कराए भंडारे

सिर्फ 1.8 से 2 करोड़ रुपये में बनी ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. फिल्म ने अब तक करीब 12 करोड़ रुपये कमाए हैं. जानिए कैसे बदली किस्मत.

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हनुमान अंश ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)
हनुमान अंश ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)

सिनेमाघरों में इन दिनों बड़े बजट की फिल्मों के बीच एक बेहद कम बजट की फिल्म ने ऐसा कमाल कर दिया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. 31 जुलाई को रिलीज हुई ‘हनुमान अंश’ ने पहले दो हफ्तों में जहां सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं तीसरे हफ्ते फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने अकेले तीसरे हफ्ते में 10.5 करोड़ रुपये कमा डाले.

सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को महज 1.8 से 2 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. ऐसे में फिल्म अब करीब 12 करोड़ रुपये कमा चुकी है, यानी बताए गए प्रोडक्शन बजट के मुकाबले इसने 500 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है.

पहले हफ्ते में सिर्फ 1 करोड़, तीसरे हफ्ते में पलट गया खेल

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ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 10 लाख रुपये की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म की कुल कमाई 1.08 करोड़ रुपये रही. दूसरे हफ्ते में फिल्म की रफ्तार और धीमी पड़ गई और इसने सिर्फ 40 लाख रुपये कमाए. यानी दो हफ्तों के बाद फिल्म का कलेक्शन करीब 1.5 करोड़ रुपये ही था.

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लेकिन तीसरे हफ्ते में मानो फिल्म की किस्मत ही पलट गई. कमाई ने अचानक रफ्तार पकड़ी और फिल्म ने 10.5 करोड़ रुपये बटोर लिए. यही जबरदस्त उछाल अब ‘हनुमान अंश’ को छोटे बजट की बड़ी सरप्राइज हिट बना रहा है.

रिलीज से पहले प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे थे मेकर्स

अब फिल्म की कमाई के साथ-साथ इसकी रिलीज से पहले की कहानी भी चर्चा में है. क्या आपको पता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसके प्रोड्यूसर्स प्रेमानंद जी महाराज के पास सलाह लेने पहुंचे थे? फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी ने आज तक से बातचीत में बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उनके एक प्रोड्यूसर प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे और रिलीज से पहले उनसे सुझाव मांगा था.

विशाल के मुताबिक, महाराज जी ने सलाह दी कि फिल्म के मुख्य किरदार को अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए और उसे शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए. डायरेक्टर ने बताया-उन्होंने मेन लीड से इन चीजों को लेकर बहुत सावधान रहने के लिए कहा.

सेट पर भी बनाए गए थे सख्त नियम

फिल्म के मेकर्स ने सिर्फ सलाह ही नहीं मानी, बल्कि शूटिंग के दौरान भी कई नियमों का सख्ती से पालन किया. विशाल चतुर्वेदी के मुताबिक, सेट पर किसी को गाली देने की इजाजत नहीं थी. कोई लड़ाई या बहस नहीं करेगा, सेट पर सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा और फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा.

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इतना ही नहीं, हर दिन शूटिंग की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होती थी और दिन का अंत भी हनुमान चालीसा के साथ किया जाता था. फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर शोभिनाव सत्य ने भी सेट का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि जब भी शूटिंग के दौरान कोई परेशानी आती थी, तो पूरी टीम हनुमान चालीसा का पाठ करती थी.

कैमरा नहीं चलता था तो शुरू हो जाती थी हनुमान चालीसा

विशाल ने बताया कि कई बार शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू होनी होती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से कैमरा 10 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाता था. ऐसे समय में वह टीम से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते थे. उनका मानना था कि खाली बैठने से बेहतर है कि कुछ अच्छा किया जाए.

डायरेक्टर के मुताबिक, कई बार ऐसा हुआ कि जब तक हनुमान चालीसा पूरी होती, तब तक शूटिंग में आ रही समस्या का कोई न कोई समाधान निकल आता था.

फिल्म के प्रमोशन के लिए पैसे नहीं थे, भंडारे को बनाया कैंपेन

‘हनुमान अंश’ की कहानी सिर्फ शूटिंग के नियमों तक ही दिलचस्प नहीं है. फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी मेकर्स ने एक अलग रास्ता चुना. विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन शुरू किया, तब उनके पास लगभग पैसे नहीं थे. ऐसे में उन्होंने तय किया कि फिल्म के प्रमोशन का मकसद सिर्फ नीम करोली बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाना होगा.

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इसके लिए मेकर्स ने 8 भंडारों का आयोजन किया. यही भंडारे उनके लिए फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन बन गए और इसी के जरिए लोगों तक फिल्म की जानकारी पहुंची. विशाल ने यह भी बताया कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद CBFC ने बिना किसी परेशानी के फिल्म को U सर्टिफिकेट दे दिया.

छोटे बजट की फिल्मों के लिए बनी नई उम्मीद?

‘हनुमान अंश’ का कलेक्शन ऐसे वक्त में सामने आया है, जब पिछले कुछ महीनों में आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों वाली कम बजट की फिल्मों को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म के मेकर्स में रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नगर और विशाल चतुर्वेदी शामिल हैं.

‘हनुमान अंश’ अब उन छोटे बजट की फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्होंने बड़े स्टार्स और भारी-भरकम बजट के बिना दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई है. पिछले करीब छह महीनों में ‘लालो’ और ‘देऊल बंद 2’ जैसी फिल्मों ने भी आध्यात्मिक विषयों के दम पर दर्शकों का ध्यान खींचा है.

यानी बॉक्स ऑफिस पर इस समय एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है- कम बजट, आध्यात्मिक कहानी और बिना बड़े स्टार्स के भी फिल्म दर्शकों के दिल में जगह बना सकती है. ‘हनुमान अंश’ की तीसरे हफ्ते की कमाई इसका ताजा उदाहरण बनकर सामने आई है.

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