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पाकिस्तान में 14 नवजातों की मौत से हाहाकार, मंत्रियों पर फूटा सितारों का गुस्सा- 'और कितनी जानें जाएंगी?'

पाकिस्तान के PIMS अस्पताल में आग से 14 नवजातों की मौत ने सभी को झकझोर दिया है. माहिरा खान, बुशरा अंसारी और नाइमल खावर समेत कई सितारों ने सिस्टम पर सवाल उठाए.

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मासूमों की मौत पर फूटा पाकिस्तानी सितारों का गुस्सा (Photo: Screengrabs)
मासूमों की मौत पर फूटा पाकिस्तानी सितारों का गुस्सा (Photo: Screengrabs)

पाकिस्तान में इस हफ्ते एक के बाद एक सामने आई दर्दनाक घटनाओं ने आम लोगों के साथ-साथ वहां के फिल्मी सितारों को भी झकझोर दिया है. PIMS अस्पताल में आग लगने से 14 नवजात बच्चों की मौत और दूसरी त्रासदियों को लेकर पाकिस्तानी सेलेब्स का गुस्सा सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आया है.

किसी ने सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाए, किसी ने अस्पतालों में लापरवाही को कटघरे में खड़ा किया तो किसी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. सितारों के पोस्ट में एक सवाल बार-बार गूंजा- आखिर कितनी और जानें जाएंगी, तब जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी?

सोनिया हुसैन ने जताया मानव तस्करी का शक

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एक्ट्रेस सोनिया हुसैन ने इंस्टाग्राम पर कराची के नाजिमाबाद इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर परेशान परिवार के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी खबर शेयर की. उन्होंने इस घटना को पाकिस्तान में हालात के बेहद खराब होने का संकेत बताया और आशंका जताई कि यह मानव तस्करी का संभावित मामला हो सकता है.

सोनिया ने लिखा कि पाकिस्तान में हालात 'डरावने स्तर' तक पहुंच चुके हैं. उन्होंने इस घटना को ऐसी भयावह सच्चाई बताया, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है और अधिकारियों से जागने की अपील की.

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बुशरा अंसारी ने हेल्थ मिनिस्टर को घेरा

दिग्गज एक्ट्रेस बुशरा अंसारी ने PIMS में हुई 14 नवजातों की मौत पर वीडियो मैसेज जारी किया. उन्होंने खास तौर पर कथित लापरवाही और दुखी परिवारों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाया. बुशरा ने कहा कि देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और ये 14 बच्चे दुनिया को देखे बिना ही चले गए. उन्होंने कहा कि इन बच्चों को खोने वाले माता-पिता किस दर्द से गुजर रहे हैं, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है.

एक्ट्रेस ने हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफा कमाल से सवाल करते हुए कहा कि दुख में डूबे परिवारों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने मंत्री के कथित रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो लोग अपने बच्चों को खो चुके हैं, उन्हें उस वक्त डांटना या फटकारना सही नहीं है. उनके मुताबिक, परिवार शिकायत लेकर आए हैं और पहले से ही बेहद परेशान हैं.

बुशरा ने मंत्री से साफ कहा कि या तो वह जिस काम के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, वह करें या फिर लोगों की शिकायतें सुनते हुए चुपचाप उनकी बात सुनें.

दुरेफिशां सलीम ने कहा- ‘बेहतर मर्दों की परवरिश करें’

एक्ट्रेस दुरेफिशां सलीम ने इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से उठाया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए माता-पिता से अपील की कि वे अपने बेटों की परवरिश इस तरह करें कि वे बेहतर इंसान बनें. उन्होंने लिखा- बेहतर मर्दों की परवरिश करें.

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वयस्क पुरुषों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के इंसान उन्होंने खुद को बनाया है, उसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी. दुरेफिशां ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने आसपास मौजूद पुरुषों को समझें और सिर्फ अच्छी छवि को अच्छे चरित्र के बराबर न मानें. उन्होंने लोगों से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा करने और उनकी परेशानी से मुंह न मोड़ने की अपील भी की.

नाइमल खावर बोलीं- ‘बच्चे और महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं भी?’

एक्ट्रेस नाइमल खावर ने भी हाल की घटनाओं पर अपना दर्द और गुस्सा जाहिर किया. इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा कि वह हर दिन सामने आती नई खबरों से गुस्से, डर और दुख से भर गई हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या अब बच्चे और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित हैं?

नाइमल ने पूछा- और कितनी मांओं को अपने बच्चे खोने पड़ेंगे? कितनी और लड़कियों को तकलीफ झेलनी पड़ेगी, तब जाकर ये सब खत्म होगा? उन्होंने PIMS में अपने नवजात बच्चों को खोने वाले परिवारों, हिना जावेद और ऐसी हर महिला व लड़की के परिवार के प्रति संवेदना जताई, जिन्होंने बेहद दर्दनाक हिंसा झेली है. उन्होंने उनके लिए सब्र और इंसाफ की दुआ की.

नाइमल ने आगे कहा कि कोई आंसू और कोई नाइंसाफी भगवान की नजर से छिपी नहीं है और एक दिन हर किसी को अपने किए का जवाब देना होगा. उन्होंने आखिर में दुआ की- अल्लाह हमारे बच्चों और महिलाओं की हिफाजत करे. आमीन.

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माहिरा खान का फूटा गुस्सा- ‘और कितने?’

एक्ट्रेस माहिरा खान ने भी हालात पर बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने इन घटनाओं के पीछे कथित लापरवाही, सत्ता के गलत इस्तेमाल, महिलाओं के प्रति भेदभाव और चुप्पी को जिम्मेदार ठहराया. माहिरा ने सवाल किया- और कितने? हालात इतने खराब कब हो गए? उन्होंने कहा कि खबरें देखते हुए उनका दिल बैठ जाता है और उन्हें अंदर तक निराशा महसूस होती है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकतीं, जो सीधे इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं.

माहिरा ने आइजल की मां, मीर रजा के परिवार, हिना जावेद के माता-पिता, आयत नूर के पिता और PIMS में अपने नवजात बच्चों को खोने वाले 14 परिवारों का जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जिम्मेदार कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब अब तक किसी को जिम्मेदार ठहराया ही नहीं गया? माहिरा ने उम्मीद जताई कि एक दिन उनके बच्चे एक बेहतर पाकिस्तान देखेंगे. उन्होंने अपनी पोस्ट में मशहूर शायर फैज अहमद फैज की क्रांतिकारी कविता ‘हम देखेंगे’ की एक पंक्ति का भी संदर्भ दिया, जिसमें जुल्म और अन्याय के खत्म होने की उम्मीद दिखाई गई है.

सितारों की आवाज में एक ही मांग- जवाबदेही

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PIMS की आग और दूसरी घटनाओं को लेकर कई और पाकिस्तानी सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है. उनके पोस्ट में एक बात कॉमन रही- जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. इन बयानों ने अस्पतालों और उन संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी जिम्मेदारी आम लोगों और खासकर बच्चों व महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है. हालांकि सितारे सोशल मीडिया पर अपना दुख और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन PIMS आग से प्रभावित परिवार और हिना जावेद, आइजल, मीर रजा और आयत नूर से जुड़े परिवार अब भी पारदर्शी जांच और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं.

उनकी मांग साफ है- जब सोशल मीडिया की सुर्खियां बदल जाएं, तब भी इंसाफ की लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

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