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Krishna Janmashtami 2026 Rashifal: कृष्ण जन्माष्टमी पर बनेगा अद्भुत त्रिग्रही राजयोग! 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Krishna Janmashtami 2026 Rashifal: 4 सितंबर 2026 को कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व ग्रहों की एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति में मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर आकाश मंडल में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव एक साथ आकर शक्तिशाली 'त्रिग्रही योग' का निर्माण करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी से किन राशियों को लाभ होगा.

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कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (Photo: ITG)
कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (Photo: ITG)

Krishna Janmashtami 2026 Rashifal: इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा. कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व इस बार ग्रहों की अत्यंत दुर्लभ और शुभ स्थिति के साथ आ रहा है. इस पावन अवसर पर आकाश मंडल में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य देव एक साथ आकर शक्तिशाली 'त्रिग्रही योग' का निर्माण करने जा रहे हैं.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और सफलता, गुरु को ज्ञान व समृद्धि, और चंद्रमा को मन व मानसिक शांति का कारक माना गया है. जन्माष्टमी के शुभ दिन पर इन तीनों प्रमुख ग्रहों का एक ही राशि में मिलना एक महासंयोग माना जा रहा है. भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बन रहे इस त्रिग्रही योग के शुभ प्रभाव से 4 विशेष राशियों के जीवन में तरक्की, मान-सम्मान और अपार धन-धान्य के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर बन रहे इस त्रिग्रही योग से किन 4 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है.

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग सुख-समृद्धि के नए द्वार खोलेगा.

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लाभ: आपके अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और आय में वृद्धि के नए स्रोत बनेंगे.

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करियर: नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं. चंद्रमा की सूर्य और गुरु के साथ युति इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत मंगलकारी साबित होगी.

लाभ: आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. समाज और परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

पारिवारिक जीवन: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य के आयोजन के योग बनेंगे. भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहेगी.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव का गुरु और चंद्रमा के साथ मिलना आपके भाग्य को नया मोड़ देगा.

लाभ: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और पदोन्नति के योग बन रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा होने के आसार हैं. निवेश के लिए यह अवधि बहुत शुभ रहने वाली है.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. गुरु की इस त्रिग्रही योग में उपस्थिति धनु राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक रहेगी.

लाभ: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

सुख-वैभव: भूमि, भवन या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है.

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जन्माष्टमी पर जरूर करें यह सरल उपाय

- जन्माष्टमी की रात बाल गोपाल को माखन-मिश्री और तुलसी दल अर्पित करें.

- ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे त्रिग्रही योग का शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.

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