Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च, इसमें है 10,000mAh की बैटरी, इतनी रखी है कीमत

Xiaomi ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Redmi Note 17 Pro Max है. इसमें कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 10,000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जर भी शामिल है. अभी कंपनी ने इसको जापान में लॉन्च किया है जल्द ही भारत में भी लॉन्च होगा.

और पढ़ें

Redmi Note 17 Pro Max को जापान में दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. शुरुआती वेरिएंट में 8GB Ram और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसकी कीमत 79,980 येन (करीब 47,955 रुपये) है.

दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज में आता है और उसकी कीमत 99,980 येन (करीब 59,989 रुपये) है. इसको ब्लैक, पर्पल और क्लाउड ब्लश कलर वेरिएंट में पेश किया है.

Redmi Note 17 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स

Xiaomi का यह पहला फोन है, जिसमें 10,000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी ने ऑफिशियली इसके बाकी फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है. इसमें 6.83 इंच का स्क्रीन दिया गया है,जिसमें 1.5K रेजोल्युशन और 3500Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी.

Redmi Note 17 Pro Max का प्रोसेसर

Redmi Note 17 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 6GB रैम तक का सपोर्ट मिलेगा और 512GB तक स्टोरेज मिलेगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? 20,000 रुपये वाले नए 5G स्मार्टफोन से हो सकती है एंट्री!

4 साल तक मिलेगा OS का अपडेट

कंपनी ने जापान लॉन्चिंग के साथ ऐलान किया है कि इस हैंडसेट के साथ 4 साल के लिए OS का अपडेट और 7 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. यह हैंडसेट ग्लोबल पोर्टल पर लिस्ट है, जिससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में इसको और भी देशों में लॉन्च किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कर देगा जख्मी और कपड़े भी कर देगा राख

Redmi Note 17 Pro Max का कैमरा

Redmi Note 17 Pro Max में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है. 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग में भी काम आता है.

---- समाप्त ----