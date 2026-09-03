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धोनी-पंत की पार्टी में दिखे कृति सेनन के बॉयफ्रेंड, क्रिकेटर्स संग दिखा कबीर का याराना, Video

महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत की पार्टी का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें कबीर बहिया भी नजर आ रहे हैं. कबीर, जो यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं. उनका नाम कृति सेनन संग जुड़ता है.

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Dhoni party video kabir bahia spotted (Photo: Screengrab/Instagram @kabirsinghbahia)
Dhoni party video kabir bahia spotted (Photo: Screengrab/Instagram @kabirsinghbahia)

इंटरनेट पर एक पार्टी वीडियो ने तबाही मचा रखी है. महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत इसमें साथ नजर आ रहे हैं. क्रिकेटर्स की इस पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी नजर आते हैं. स्टार खिलाड़ियों संग कबीर भी फुल पार्टी मोड में दिखे. सभी जानते हैं कि कबीर और धोनी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. धोनी की पार्टी में कबीर कई बार दिखे हैं. दोनों आउटिंग पर भी साथ देखे जा चुके हैं. 

धोनी की पार्टी में छाए कबीर

कबीर की वजह कृति भी धोनी के फ्रेंड सर्कल में जुड़ गई हैं. वो और कबीर धोनी की फैमिली संग अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. तीनों को कई दफा क्रिकेट स्टेडियम में साथ देखा गया है. कृति, धोनी की बेटी जीवा संग भी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

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बात करें वायरल वीडियो की तो, इसमें ऋषभ पंत चिल मू़ड में दिख रहे हैं. वो फन कर रहे हैं. वहीं कबीर अपने फोन में बिजी हैं. धोनी गेस्ट्स को होस्ट कर रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद फैंस के बीच इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. वायरल क्लिप को लेकर दावा है कि ये किसी प्राइवेट पार्टी का वीडियो है. धोनी और पंत के बीच चिटचैट का एक मोमेंट कैमरे में कैद होता है. टेबल पर ड्रिंक्स रखी हुई हैं. फुल पार्टी चल रही है. हालांकि ये वीडियो लेटेस्ट है या पुराना, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं. 

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कौन हैं कबीर बहिया?
कबीर बहिया यूके बेस्ड करोड़पति बिजनेसमैन हैं. जानकारी के मुताबिक, वो वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने मिल्डफील्ड स्कूल एंड रीजेंट यूनिवर्सिटी, लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. वो रईस फैमिली से आते हैं. उनके पिता यूके की बड़ी ट्रैवल एजेंसी साउथॉल ट्रैवल के फाउंडर कुलजिंदर बहिया हैं. कबीर के सर्कल में नामी हस्तियां शामिल हैं. क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत के साथ भी उनकी तस्वीरें सामने आती रही हैं. इनके इंस्टा पर 159k फॉलोअर्स हैं.

बात करें कृति संग उनके रिश्ते की तो, दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया है. वे साथ में आउटिंग पर जाते हैं. उनकी केमिस्ट्री फैंस का दिल जीतती है. 2026 में कृति की बहन नुपूर सेनन की शादी में कबीर को परिवार के साथ देखा गया था.

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