WhatsApp अब एकदम न्यू फीचर पर काम कर रहा है, जहां यूजर्स ऐप के अंदर से ही डेटा खरीद सकेंगे. खरीदे गए डेटा की मदद से वॉट्सऐप को इस्तेमाल किया जा सकेगा. अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, तो अलग-अलग देशों में जाकर वहां की स्थानीय सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं होगी.

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इस फीचर का नाम बिल्ट-इन eSIM डेटा प्लान्स है और इसकी जानकारी वॉट्सऐप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Wabetainfo ने दी है. यह सर्विस सिर्फ eSIM इनेबल स्मार्टफोन पर काम करेगी. eSIM की सर्विस एंड्रॉयड और iPhone दोनों में मिलती है. हालांकि इस डेटा को दूसरे ऐप्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं, उसकी जानकारी नहीं दी गई है.

WhatsApp के eSIM डेटा प्लान को मैसेजिंग ऐप की मदद से ही खरीदना होगा, जिसके बाद मैसेजिंग ऐप काम करता रहेगा. ऐसे में विदेश जाने के बाद भी वॉट्सऐप यूजर्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीग्स के साथ कनेक्ट हो सकेंगे.

दुनियाभर में यात्रा करने वाले लोगों को eSIM डेटा प्लान की मदद से काफी फायदा होने वाला है. ऐसे में उन्हें देश बदलने के साथ स्थानीय मोबाइल नेटवर्क की सिम या महंगा रिचार्ज खरीदने की जरूरत नहीं होगी.

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WhatsApp अभी बीटा वर्जन में टेस्टिंग कर रहा है

WhatsApp में आने वाले eSIM डेटा प्लान फीचर को एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.47.4 में स्पॉट किया जा चुका है. eSIM डेटा प्लान फीचर स्टेबल वर्जन के लिए कब तक जारी होगा, उसकी कोई ऑफिशियल टाइमलाइन का जिक्र नहीं किया है.

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कहां से मिलेगा डेटा?

वॉट्सऐप के लिए eSIM प्लान रिचार्ज खरीदना आसान होगा. कंपनी इसके लिए 1Global के साथ पार्टनरशिप की प्लानिंग बना रही है. 1Global एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसको ई-सिम टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सॉल्यूशन प्रोडक्ट और रिकॉर्डिंग कंप्लायंस बनाने में महारत हासिल है.

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Wabetainfo ने इसको लेकर डिटेल्स शेयर की है और इमेज को शेयर किया है. इसमें दिखाया है कि आप किस देश में यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें भारत समेत अमेरिका आदि देशों के नाम हैं.

eSIM क्या होता है?

eSIM एक वर्चअल सिम होता है, जो स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट चिप पर मौजूद होता है. रिलायंस जियो और एयरटेल की तरफ से eSIM उपलब्ध कराई जाती है. eSIM पर नॉर्मल रिचार्ज प्लान और पोस्टपेड प्लान पर काम करते हैं. किसी भी स्मार्टफोन में eSIM का सेटअप करने के लिए क्विक रिस्पोंस कोड (QR Code) या फिर लिंक पर क्लिक करके इस्तेमाल करना होता है.

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