यूपी में फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के लाइनपार स्थित एक मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब गाजियाबाद से पहुंची एक युवती ने दूल्हे से उधार दिए रुपये वापस मांगने शुरू कर दिए.

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युवती के हंगामे के चलते विवाह की रस्में रोकनी पड़ीं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समझौता कराया. रुपये लौटाने की सहमति बनने के बाद युवती वहां से चली गई, जिसके बाद शादी की रस्में दोबारा शुरू हो सकीं.

थाना टूंडला क्षेत्र में रेलवे अंडरपास के पास लाइनपार के नगला मस्जिद निवासी युवती की बुधवार को शादी थी. देर रात बारात पहुंचने के बाद मैरिज होम में विवाह की रस्में चल रही थीं. इसी दौरान गाजियाबाद निवासी पूनम समारोह में पहुंच गई. उसने दूल्हे पर रुपये उधार लेकर वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

पूनम का आरोप था कि दूल्हा पहले गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में उसके साथ काम करता था. नौकरी के दौरान उसने उससे रुपये उधार लिए थे. नौकरी छोड़ने के बाद वह रुपये लौटाने में आनाकानी कर रहा था.

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कई बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं कर रहा था. इसी से परेशान होकर वह शादी समारोह में रुपये मांगने पहुंची थी. हंगामे के चलते शादी की रस्में रोक दी गईं.

जानकारी मिलने पर सब-इंसपेक्टर हर्षित कुमार पुलिस बल के साथ मैरिज होम पहुंचे. पुलिस ने युवती और दूल्हे से बातचीत की. पूछताछ में दूल्हे ने उधारी के रुपये होने की बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई.

दूल्हे की ओर से तय समय में रुपये लौटाने की सहमति दिए जाने पर युवती मान गई और गाजियाबाद लौट गई. इसके बाद जाकर विवाह की रस्में फिर से शुरू हो पाईं.

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