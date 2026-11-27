दोहा में गुरुवार को खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स के पहले सेमीफाइनल में भारत A को करारी हार का सामना करना पड़ा है. गुरुवार को श्रीलंका A ने स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली. भारत A ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317/8 रन बनाए थे, लेकिन श्रीलंका ने 42वें ओवर में ही 318/2 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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श्रीलंका की जीत के हीरो उसके दोनों सलामी बल्लेबाज लसिथ क्रूसपुल्ले और स‍िनेथ जयवर्धने रहे. दोनों ने शतकीय पारियां खेलकर भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया. जयवर्धने ने 70 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए, जबकि क्रूसपुल्ले ने 107 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 116 रन ठोके. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 174 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह श्रीलंका के पक्ष में कर दिया.

Sri Lanka 'A' crush India 'A' by 8 wickets with 51 balls remaining to march into the Asia Cup Rising Stars Final! What a chase in Qatar from the Lions! 🦁👏 #SLvIND #GoLions #SriLankaCricket #RisingStars https://t.co/lALVVW4jYN — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 26, 2026

भारतीय टीम को इन दोनों बल्लेबाजों के शुरुआती कैच छोड़ने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा. पारी की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने क्रूसपुल्ले के बल्ले का किनारा लगवाया, लेकिन मिड ऑफ पर कप्तान तिलक वर्मा के आगे गेंद गिर गई. दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जयवर्धने का कैच तन्मय कोटियन ने बैकवर्ड पॉइंट पर छोड़ दिया. जीवनदान मिलने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया.

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श्रीलंका ने पांचवें ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे, जबकि 13वें ओवर में टीम 100 रन के पार पहुंच गई. जयवर्धने ने खास तौर पर अर्शद खान को निशाने पर लिया. उन्होंने चौथे ओवर में इस बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ दो छक्के और दो चौके जड़ते हुए 21 रन बटोरे. हर्षित राणा ने वापसी करते हुए 7 ओवर में 61 रन देकर एक विकेट लिया. उन्होंने अपने शुरुआती 6 ओवर में ही 50 रन खर्च कर दिए.



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इसके बाद निशान मदुश्का ने क्रूसपुल्ले के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 रन जोड़े. क्रूसपुल्ले के आउट होने के बाद मदुश्का (58 नाबाद) और पवन रत्नायके (31 नाबाद) ने तीसरे विकेट के लिए 53 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी.

STEPPING UP WHEN IT MATTERS MOST! 🇱🇰 Sineth Jayawardene claims Player of the Match honors after a sparkling 105 against India 'A' in the 1st Semi-Final in Qatar! 🔥🏏 #SLvIND #SriLankaCricke https://t.co/r1tDUaz978 — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 26, 2026

भारत A की पारी में अभिषेक-तिलक के अर्धशतक

इससे पहले भारत A ने शाहबाज नदीम की नाबाद 54 रनों की पारी की बदौलत 317/8 का स्कोर खड़ा किया था. नदीम ने 48 गेंदों पर चार छक्के लगाए. उन्होंने तन्मय कोटियन (28) के साथ सातवें विकेट के लिए 73 रन जोड़कर भारत को 235/6 के मुश्किल स्कोर से बाहर निकाला.

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भारत की शुरुआत शानदार रही थी. वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े. इसके बाद अभिषेक और कप्तान तिलक वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की.

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अभिषेक ने 63 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाए. वह लाहिरू समरकून की धीमी गेंद पर लॉन्ग ऑन में कैच आउट हुए. वहीं तिलक वर्मा ने 66 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 53 रन बनाए. वह रविंदु फर्नांडो की गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में आउट हुए. दोनों के आउट होने के बाद भारत की पारी की रफ्तार धीमी पड़ गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. हालांकि शाहबाज नदीम ने आखिर में तेज बल्लेबाजी कर टीम को 317 रन तक पहुंचाया, लेकिन यह स्कोर भी श्रीलंका को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुआ.

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