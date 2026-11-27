यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश ओम प्रकाश राजभर अपने फैसलों से सहयोगियों को चौंका रहे हैं. बेटे (अरुण राजभर) के लिए संजय निषाद के कोटे की सीट अतरौलिया पर दावेदारी ठोकने के बाद ओमप्रकाश राजभर ने अब बीजेपी की अकबरपुर सीट पर दावा ठोक दिया है.

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इससे यह माना जा रहा है कि पहले अतरौलिया और अब अकबरपुर की सीट पर दावा ठोककर ओम प्रकाश एक-एक कर एनडीए के दलों की सीट हथियाने में लगे हैं. आजमगढ़ की अतरौलिया सीट एनडीए के भीतर ही विवाद का विषय बन गया है.

अतरौलिया सीट जो संजय निषाद के कोटे की सीट है. उस पर ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ दावा नहीं ठोका, बल्कि अपने बेटे अरुण राजभर को यहां से चुनाव प्रचार में भी उतार दिया. उन्होंने बेटे को यहां से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है.

कुछ दिनों तक संजय निषाद यह सब दूर बैठकर देखते रहे, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है. उन्हें एनडीए की तरफ से बंटवारे में यह सीट मिली थी, लेकिन बिना एनडीए से तय हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा ठोक दिया है.

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एक तरफ अरुण राजभर लगातार अतरौलिया में जमे हुए हैं. अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं. दूसरी तरफ संजय निषाद का धैर्य जवाब दे रहा है. संजय निषाद ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि सीटें तय करने का अधिकार सिर्फ बीजेपी और अमित शाह को है. कोई पार्टी खुद से दूसरे की सीट नहीं हड़प सकती. अगर ऐसा होता रहा तो वह फैसला लेने पर मजबूर होंगे.

संजय निषाद ने साफ कर दिया कि चाहे जो हो जाए, वह अतरौलिया सीट नहीं छोड़ेंगे. पिछले चुनाव में निषाद पार्टी से इंजीनियर प्रशांत चुनाव लड़े थे और तकरीबन 17000 वोट से संग्राम सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) से हारे थे. इस बार ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही यह सीट झटक कर अपनी दावेदारी ठोक दी है.

उधर ओम प्रकाश राजभर ने अपने लिए भी बीजेपी की एक सीट पर दावेदरी ठोक दी है. अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से खुद भी चुनाव लड़ने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया. साल 2022 में इस सीट से बीजेपी के धर्मराज निषाद चुनाव लड़े थे, मगर रामअचल राजभर ने उन्हें हरा दिया था. इस बार ओमप्रकाश राजभर ने यहां से दावेदारी ठोक दी है.

हालांकि अभी तक एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत नहीं शुरू हुई है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के लिए लगातार सीटों का ऐलान करते जा रहे हैं.

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अभी तक तीन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर दी है. इनमें बलिया की जहुराबाद की सीट, जहां से वह खुद विधायक है. उन्होंने ऐलान किया है कि वह उस सीट से तो लड़ेंगे ही. साथ ही वह अकबरपुर की सीट से भी चुनाव लड़ेंगे. इसका मतलब है कि इस बार वे दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. बेटे अरुण के लिए संजय निषाद के कोटे की सीट पर भी कब्जा कर लिया है.

ओम प्रकाश राजभर के इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि किसी भी गठबंधन में रहे, वह चलाते अपनी मर्जी की हैं. उन्हें लगता है कि वह खुद के लिए जो तय कर लेंगे, बीजेपी को मानना मजबूरी है. हालांकि यह बात सही है कि इस वक्त बीजेपी को ओम प्रकाश की जरूरत है, इसलिए बीजेपी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं बोल पाती. ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है.

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