समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आजम खान ने बताया कि जेल में रहते हुए एक बार उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि उनका दिल चाहता है कि अखिलेश यादव भी छह महीने के लिए जेल आ जाएं. ताकि उन्हें पता चले कि जेल में दिन कैसे गुजरते हैं और रातें कैसे कटती हैं. खास बात यह है कि जब आजम खान यह बात सुना रहे थे, तब अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे. आजम की इस बात को सुनकर केवल एक भावुक पिता और राजनीतिक नेता की पीड़ा नहीं समझी जानी चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे राजनीतिक संदेश को भी पढ़ने की जरूरत है.

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आजम खान का यह बयान केवल जेल में बिताए दिनों का एक भावुक किस्सा नहीं है. इसके भीतर समाजवादी पार्टी की राजनीति, अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्तों और पार्टी के भीतर नेतृत्व तथा संघर्ष की एक पुरानी बहस भी छिपी हो सकती है. सवाल यह है कि आजम खान ने अखिलेश यादव को छह महीने जेल में देखने की इच्छा क्यों जताई? क्या वह चाहते थे कि अखिलेश उनके दर्द को समझें, या फिर यह उस राजनीतिक दूरी की ओर इशारा है जो मुश्किल वक्त में उन्हें महसूस हुई?

यही कारण है कि आजम खान की बात को महज मजाक या कटाक्ष समझकर खारिज नहीं किया जा सकता है. इसमें एक ऐसे नेता की पीड़ा है, जिसने अपने परिवार के साथ जेल की मुश्किलें झेलीं और शायद यह महसूस किया कि उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने उसे खुद भुगता हो.

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आजम खान ने अपनी बात के संदर्भ में कोई राजनीतिक नाराजगी जाहिर नहीं की. उन्होंने इसे जेल में बिताए अपने अनुभवों से जोड़ा. उनके मुताबिक, जेल की तन्हाई, परिवार से दूरी और अपनों को अपने सामने तकलीफ में देखने का दर्द ऐसा अनुभव है, जिसे बाहर बैठकर समझना आसान नहीं है. खासकर अपने बेटे अब्दुल्ला को जेल में अपने साथ देखना उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी. उन्होंने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा की गिरफ्तारी और परिवार को झेलनी पड़ी परेशानियों का भी जिक्र किया. आजम खान के भाषण में एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा दिखाई दी, जो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरने का दावा कर रहा है.

लेकिन उनके बयान का एक दूसरा पहलू भी है. आजम खान और अखिलेश यादव का रिश्ता केवल एक वरिष्ठ नेता और पार्टी अध्यक्ष का रिश्ता नहीं रहा है. आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में रहे हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के दौर से पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. रामपुर में उनका अपना राजनीतिक आधार रहा है. इसके बावजूद जब आजम और उनका परिवार कानूनी मुश्किलों में घिरा, तब उनके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि पार्टी और उसके नेतृत्व ने उनके संघर्ष को किस तरह महसूस किया. यह कहना उचित नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आजम की बात से यह सवाल जरूर निकलता है कि क्या किसी नेता की पीड़ा को समझने के लिए उसके साथ खड़ा होना पर्याप्त है या उसे खुद उस अनुभव से गुजरना भी पड़ता है?

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अखिलेश यादव के लिए आजम खान का यह कथन एक असहज करने वाला सवाल भी हो सकता है. आखिर पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति और पार्टी के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले नेता के अनुभवों में इतना अंतर क्यों है? आजम खान शायद यह बताना चाहते हैं कि जेल केवल स्वतंत्रता छीनने वाली जगह नहीं होती, बल्कि वह व्यक्ति के आत्मसम्मान, पारिवारिक संबंधों और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेती है. किसी नेता के लिए जेल जाना राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक हो सकता है, लेकिन उसके परिवार के लिए यह एक ऐसी त्रासदी होती है, जिसका बोझ लंबे समय तक बना रहता है.

इस बयान में आजम खान की एक राजनीतिक शिकायत भी पढ़ी जा सकती है. संभव है कि वह चाहते हों कि अखिलेश यादव उनके संघर्ष की गहराई को केवल राजनीतिक घटनाक्रम की तरह न देखें. उनके लिए यह महज मुकदमों और जमानत का मामला नहीं था. यह उनके परिवार, उनकी प्रतिष्ठा और उनके जीवन के कठिन समय का सवाल था. हालांकि आजम ने अपने कथन को सीधे तौर पर अखिलेश के प्रति नाराजगी नहीं बताया. इसलिए इसे दोनों नेताओं के बीच किसी टकराव का प्रमाण मानना भी जल्दबाजी होगी.

आजम खान का यह बयान ऐसे समय आया है, जब समाजवादी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है. पार्टी अपना पीडीए का संकल्प पत्र पेश कर रही है और सामाजिक न्याय, रोजगार, किसानों तथा महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता दे रही है. ऐसे मौके पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का अपने जेल के अनुभवों और परिवार की पीड़ा को सार्वजनिक रूप से सामने रखना भी महत्वपूर्ण है. इससे पार्टी के भीतर संघर्ष, नेतृत्व और आपसी संवेदनशीलता के सवाल चर्चा में आते हैं.

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लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे चलना या किसी नेता का जेल जाना अपने आप में राजनीतिक प्रताड़ना का प्रमाण नहीं होता. हर मामले का फैसला अदालतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए. लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि कानून के दायरे में रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ गरिमा और मानवीय संवेदना का व्यवहार हो. आजम खान के मामलों में उनके आरोप और उनकी पीड़ा अपनी जगह हैं, जबकि कानूनी मामलों का फैसला अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है.

आजम खान की छह महीने जेल में रहने की इच्छा को इसी मानवीय संदर्भ में समझने की जरूरत है. शायद वह अखिलेश यादव को जेल भेजने की सचमुच इच्छा नहीं जता रहे थे, बल्कि यह कहना चाह रहे थे कि काश, उन्होंने भी वह वक्त करीब से देखा होता, ताकि उन्हें मेरे संघर्ष की वास्तविक कीमत समझ में आती. राजनीति में साथ खड़े होने और किसी का दर्द महसूस करने में फर्क होता है. आजम खान का यह किस्सा इसी फर्क की तरफ ध्यान खींचता है. सवाल यह नहीं कि अखिलेश यादव छह महीने जेल में क्यों नहीं गए, सवाल यह है कि क्या राजनीति में अपने साथियों के संघर्ष और उनकी पीड़ा को समझने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना जरूरी होना चाहिए?

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