यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी के बीच आजम खान इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से गर्मजोशी से भरे रिश्ते से साफ हो गया है कि पार्टी उनको चुनाव में अहम भूमिका देने जा रही है. पार्टी के घोषणापत्र के ऐलान के दौरान भी आजम खान को बेहद अहमियत दी गई.

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आजम खान गुरुवार को दिन भर लखनऊ में मौजूद रहे. देर शाम पार्टी के घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) के विमोचन और रात्रिभोज के बाद जब उनकी वापसी का समय हुआ, तो अखिलेश यादव ने खुद अपनी गाड़ी से उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा.

यह कदम इसलिए मायने रखता है कि मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी के भीतर शायद ही कोई अन्य नेता हो, जिसे विदा करने के लिए सपा प्रमुख स्वयं एयरपोर्ट तक जाएं.

आजम खान को दी गई इस विशेष तरजीह के ज़रिए अखिलेश यादव ने स्पष्ट राजनीतिक संकेत देने का प्रयास किया है. जेल से रिहा होने के बाद आज़म खान और अखिलेश यादव की यह पहली मुलाकात थी.

मेनिफेस्टो कार्यक्रम के दौरान भी अखिलेश यादव के संबोधन से ठीक पहले आजम खान को मंच पर बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया.

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अपने भावुक भाषण में आजम ने न केवल अपने ऊपर हुई ज्यादतियों का दर्द बयां किया, बल्कि नाम लिए बिना असदुद्दीन ओवैसी की सियासी मंशा पर भी निशाना साधा. साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ अपने पांच दशक पुराने आत्मीय रिश्तों को भी याद किया.

सियासी पंडितों का मानना है कि मंच पर आजम खान को मिली इस खास अहमियत के पीछे गहरा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है, खासकर तब जब ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी यूपी में एक्टिव हो गई है.

इससे पहले आजम खान ने लखनऊ में सपा के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के कार्यक्रम में बिना नाम लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मकसद सरकार बनाना नहीं, बल्कि दूसरों का खेल बिगाड़ना है.

आजम खान ने कहा, 'लोग बहुत परेशान हैं. हिंदू-मुसलमान संघर्ष से लोग तंग आ चुके हैं. आप कितनी ही बड़ी बातें करें, कितने ही बड़े दावे करें, लेकिन सच्चाई लोगों के दिलों में उतर गई है.'

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