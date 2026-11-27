मेष राशि: आपका पराक्रम बढ़ेगा. तेजी से काम करने का दिन है. हालांकि, दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा न करें . अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. करियर के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी . व्यापार में तेजी आएगी.

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जरूरी टिप: कम बोलें. शुभ रंग: केसरिया. उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

वृष राशि: आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मित्रों से मतभेद हो सकता है, लेकिन सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें . व्यापार में उधार लेकर पैसा न लगाएं.

जरूरी टिप: यात्रा से बचें. शुभ रंग: गुलाबी. उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें.

मिथुन राशि: मेहनत बढ़ाने और करियर में आगे बढ़ने का समय है. नए अवसर मिलेंगे . जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. शत्रुओं से सावधान रहें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें. शुभ रंग: भूरा. उपाय: किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.

कर्क राशि: प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग हैं. आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम पूरे करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. व्यापार में लाभ होने की संभावना है.

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जरूरी टिप: नकारात्मकता से बचें. शुभ रंग: सफेद. उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.

सिंह राशि: मन की चिंता दूर होगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. उधार के लेनदेन से बचें. संतान की ओर से खुशी मिल सकती है. व्यापार में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

जरूरी टिप: धैर्य से काम करें. शुभ रंग: लाल. उपाय: ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

कन्या राशि: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. विदेश से जुड़े काम बनने की संभावना है. करियर से संबंधित फैसले जल्दबाजी में न लें. संतान से सुख मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापार में फायदे के योग बन रहे हैं.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें. शुभ रंग: बादामी. उपाय: किसी गरीब को चावल दान करें.

तुला राशि: उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. अपने काम को विस्तार देने का समय है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. परिवार को अधिक समय देना जरूरी होगा. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है. व्यापार से जुड़े काम पूरे होंगे.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: क्रीम. उपाय: किसी गरीब को आटे का दान करें.

वृश्चिक राशि: आपकी नेतृत्व क्षमता निखरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. हालांकि, सेहत के मामले में सावधानी बरतें. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

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जरूरी टिप: गुस्से से बचें. शुभ रंग: मरून. उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें.

धनु राशि: भाग्य का साथ मिलेगा . करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. ऑफिस में सहयोगियों की मदद से काम पूरे होंगे. संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं . व्यापार में मुनाफा हो सकता है.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें. शुभ रंग: सुनहरा. उपाय: किसी मंदिर में मिश्री दान करें.

मकर राशि: दूसरों के साथ विवाद में पड़ने से बचें. अपने काम सावधानी से करें. धन प्राप्ति के नए रास्ते बनेंगे. रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है. सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. व्यापार में जल्दबाजी में फैसले न लें.

जरूरी टिप: नकारात्मकता से बचें. शुभ रंग: हल्का नीला. उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

कुंभ राशि: काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा . परिवार के सहयोग से काम पूरे होंगे. नकारात्मक सोच से दूर रहें . अपने खान-पान का ध्यान रखें. व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें. शुभ रंग: सफेद. उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

मीन राशि: किसी को पैसा उधार देने से बचें. किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. हर काम सावधानी से करने की जरूरत है. सेहत का ध्यान रखें और स्वभाव में अहंकार न आने दें. व्यापार में सतर्क रहें, नुकसान होने की आशंका है.

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जरूरी टिप: कम बोलें. शुभ रंग: ऑरेंज. उपाय: ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

आज का उपाय: यदि परिवार में लगातार दुख, तनाव और अशांति बनी रहती है, तो रोजाना सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाएं और पूरे परिवार की सुख-शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, नियमित पूजा-पाठ और सकारात्मक माहौल से घर में शांति बनाए रखने में मदद मिलती है.



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