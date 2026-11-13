scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Nvidia में CEO पद पर सस्पेंस, Jensen Huang के बाद Trump ने सुझाया Tim Cook का नाम!

Nvidia में Jensen Huang के इस्तीफे के बाद किसे मिलेगी कंपनी की कमान? Trump ने Tim Cook का नाम सुझाकर बढ़ाई चर्चा, लेकिन क्या Apple के पूर्व CEO संभालेंगे Nvidia की जिम्मेदारी? कंपनी ने अभी तक नए CEO के नाम का ऐलान नहीं किया है.

Advertisement
X
Jensen Huang के बाद Tim Cook का नाम चर्चा में! (Photo: AI)
Jensen Huang के बाद Tim Cook का नाम चर्चा में! (Photo: AI)

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia में इन दिनों हलचल मची हुई है. कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके अचानक पद छोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि Nvidia की कमान कौन संभालेगा?

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Apple के पूर्व CEO टिम कुक का नाम सुझाया है. ट्रंप का मानना है कि जेनसन हुआंग की जगह टिम कुक एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, अभी Nvidia ने नए सीईओ को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

Trump ने क्यों लिया Tim Cook का नाम?

सम्बंधित ख़बरें

Realme के नए फोन में 10,000mAh बैटरी, 200MP कैमरे का दावा
Poco M8 5G First Sale
Poco M8 5G की आज पहली सेल, लॉन्च ऑफर और कई हजार की सेविंग
9 हजार से कम में घर लाएं एयर प्यूरीफायर, आज आखिरी मौका!
Best smartphone under Rs 20000
Xiaomi से सैमसंग तक, ये हैं 5 बेस्ट फोन, कीमत 20,000 से कम
nvidia interim ceo Colette Kress and jensen huang
अपनी ही कंपनी से निकाले गए Nvidia CEO, अब इस महिला के हाथ में कमान

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने जेनसन हुआंग के काम की तारीफ की. साथ ही कहा कि उनकी जगह लेने के लिए टिम कुक सही नाम हो सकते हैं. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'A Legend replaces a Legend!'

दरअसल, टिम कुक लंबे समय तक Apple के CEO रह चुके हैं. उन्होंने करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभाली. 1 सितंबर 2026 को उन्होंने CEO का पद छोड़ दिया था. इसके बाद जॉन टर्नस ने Apple के नए सीईओ की जिम्मेदारी संभाली. हालांकि, टिम कुक अभी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 33 साल बाद NVIDIA से Jensen Huang की विदाई, अब इस महिला के हाथ में होगी कंपनी की कमान

फिलहाल कौन संभाल रहा है Nvidia की कमान?

जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia ने अपनी CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया है. यानी जब तक कंपनी नए CEO का चुनाव नहीं करती, तब तक वह इस जिम्मेदारी को संभालेंगी. कोलेट क्रेस साल 2013 से Nvidia में काम कर रही हैं.

विवादों के बीच आया जेनसन हुआंग का इस्तीफा

जेनसन हुआंग का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई थीं. इन रिपोर्ट्स में उनके कथित अफेयर का जिक्र किया गया था. एक रिपोर्ट में चीनी बिजनेसवुमन के साथ उनके रिश्ते की बात भी कही गई थी.

इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों को चीन की खुफिया एजेंसी से संभावित संबंधों का शक था. हालांकि, इन दावों को लेकर सभी बातें स्वतंत्र रूप से साबित नहीं हुई हैं.

यह भी पढ़ें: Nvidia CEO Jensen Huang के भविष्य पर फैसला लेने वाले बोर्ड में भारतीय महिला, जानिए कौन हैं आरती शाह

जेनसन हुआंग ने साल 1993 में Nvidia की शुरुआत की थी. उनके नेतृत्व में कंपनी ने गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड से लेकर AI चिप्स तक के बाजार में बड़ी पहचान बनाई. आज Nvidia दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल है.

Advertisement

क्या Nvidia के CEO बनेंगे Tim Cook?

फिलहाल टिम कुक के Nvidia में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. ट्रंप ने सिर्फ उनका नाम सुझाया है. ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि टिम कुक ही Nvidia के अगले सीईओ होंगे. अब सबकी नजर कंपनी के बोर्ड के फैसले पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पर हमले के आरोपी का हाफ एनकाउंटर... पैर में लगी गोली, दूसरा भी पकड़ा गया |
    शिमला में बंदर का आतंक: 81,800 रुपये लेकर पेड़ पर चढ़ा, फिर नीचे बरसाने लगा नोट |
    छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! दिल्ली-बिहार के बीच 77 बसें शुरू, किराया भी सस्ता |
    Nvidia में CEO पद पर सस्पेंस, Jensen Huang के बाद Trump ने सुझाया Tim Cook का नाम! |
    22 कोच, 3 तरह की AC कैटेगरी, पुश-पुल तकनीक... अमृत भारत एक्सप्रेस का नया अवतार |
    Amla Laddu Recipe: आंवले का अचार-मुरब्बा छोड़ें, इस सर्दी बनाकर खाएं इसके टेस्टी लड्डू, आसान है रेसिपी |
    'Boss को फिर लाओ', Nvidia के कर्मचारी चाहते हैं वापस आएं जेनसेन हुआंग |
    'जेल से बाहर आते ही सपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आजम खान', शिवपाल यादव का बड़ा दावा |
    क्यों स्पेन में घर नहीं खरीद पा रहे हैं लोग? इतने खराब हालात कि 40 लाख लोग स्ट्राइक पर |
    Who Is Anoop Bikram Shahi: सलमान खान से भिड़ेगा नेपाली सिनेमा का सुपरस्टार, 'मातृभूमि' से धमाकेदार डेब्यू, बॉलीवुड में बनेगा करियर?
    Advertisement