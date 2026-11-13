Nvidia में CEO पद पर सस्पेंस, Jensen Huang के बाद Trump ने सुझाया Tim Cook का नाम!

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia में इन दिनों हलचल मची हुई है. कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके अचानक पद छोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि Nvidia की कमान कौन संभालेगा?

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इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Apple के पूर्व CEO टिम कुक का नाम सुझाया है. ट्रंप का मानना है कि जेनसन हुआंग की जगह टिम कुक एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, अभी Nvidia ने नए सीईओ को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

Trump ने क्यों लिया Tim Cook का नाम?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने जेनसन हुआंग के काम की तारीफ की. साथ ही कहा कि उनकी जगह लेने के लिए टिम कुक सही नाम हो सकते हैं. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'A Legend replaces a Legend!'

दरअसल, टिम कुक लंबे समय तक Apple के CEO रह चुके हैं. उन्होंने करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभाली. 1 सितंबर 2026 को उन्होंने CEO का पद छोड़ दिया था. इसके बाद जॉन टर्नस ने Apple के नए सीईओ की जिम्मेदारी संभाली. हालांकि, टिम कुक अभी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं.

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फिलहाल कौन संभाल रहा है Nvidia की कमान?

जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia ने अपनी CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया है. यानी जब तक कंपनी नए CEO का चुनाव नहीं करती, तब तक वह इस जिम्मेदारी को संभालेंगी. कोलेट क्रेस साल 2013 से Nvidia में काम कर रही हैं.

विवादों के बीच आया जेनसन हुआंग का इस्तीफा

जेनसन हुआंग का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई थीं. इन रिपोर्ट्स में उनके कथित अफेयर का जिक्र किया गया था. एक रिपोर्ट में चीनी बिजनेसवुमन के साथ उनके रिश्ते की बात भी कही गई थी.

इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों को चीन की खुफिया एजेंसी से संभावित संबंधों का शक था. हालांकि, इन दावों को लेकर सभी बातें स्वतंत्र रूप से साबित नहीं हुई हैं.

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जेनसन हुआंग ने साल 1993 में Nvidia की शुरुआत की थी. उनके नेतृत्व में कंपनी ने गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड से लेकर AI चिप्स तक के बाजार में बड़ी पहचान बनाई. आज Nvidia दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल है.

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क्या Nvidia के CEO बनेंगे Tim Cook?

फिलहाल टिम कुक के Nvidia में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. ट्रंप ने सिर्फ उनका नाम सुझाया है. ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि टिम कुक ही Nvidia के अगले सीईओ होंगे. अब सबकी नजर कंपनी के बोर्ड के फैसले पर है.

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