scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'Boss को फिर लाओ', Nvidia के कर्मचारी चाहते हैं वापस आएं जेनसेन हुआंग

एनवीडिया के कर्मचारियों ने पूर्व CEO जेनसेन हुआंग की वापसी की मांग की है. इंटरनल सजेशन बॉक्स में 1600 से अधिक कमेंट्स में कर्मचारियों ने बोर्ड से हुआंग को एक और मौका देने की मांग की है.

Advertisement
X
सजेशन बॉक्स में ज्यादातर कर्मचारियों ने हुआंग की वापसी का समर्थन किया है. (File Photo: Reuters)
सजेशन बॉक्स में ज्यादातर कर्मचारियों ने हुआंग की वापसी का समर्थन किया है. (File Photo: Reuters)

एनवीडिया (Nvidia) के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग की वापसी को लेकर कंपनी के कर्मचारियों के बीच समर्थन देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाए गए इंटरनल सजेशन बॉक्स पर 1600 से ज्यादा कमेंट आए हैं. इनमें कर्मचारियों ने बोर्ड से हुआंग को एक और मौका देने के पक्ष में विचार करने की सलाह दी है. 

वायर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सजेशन बॉक्स में ज्यादातर कर्मचारियों ने हुआंग की वापसी का समर्थन किया है. एक कर्मचारी ने लिखा, 'अगर आप कंपनी के मिशन पर भरोसा करते हैं तो बॉस को वापस लाएं.' वहीं, एक अन्य कर्मचारी ने हुआंग का बचाव करते हुए लिखा, 'हम सब इंसान है और हमसे गलतियां हो सकती हैं. जेनसेन ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं. उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए.'

कर्मचारी ने कहा- 'मैं जेनसेन के साथ खड़ा हूं'

सम्बंधित ख़बरें

ट्रंप ने हुआंग को एक सम्मानीय व्यक्ति बताया. (Photo- Reuters)
तीन अफेयर्स पर फंसे जेनसन हुआंग को ट्रंप की सलाह- अपनी नौकरी के लिए लड़ें
nvidia jensen huang third affair
जेनसन के तीसरे अफेयर का खुलासा, एलिस के जासूस होने पर बंटी एजेंसियां
Jensen Huang
जेनसन के गले की हड्डी बना अफेयर! पहले इस्तीफा, अब US कांग्रेस के सामने पेशी
Jensen Huang Resign NVIDIA share crash
एक गलती पड़ी भारी... जेन्सेन हुआंग ने छोड़ी NVIDIA, जानें नेटवर्थ
nvidia interim ceo Colette Kress and jensen huang
अपनी ही कंपनी से निकाले गए Nvidia CEO, अब इस महिला के हाथ में कमान

एनवीडिया के एक और कर्मचारी ने पूरी कंपनी को एक ईमेल भेजा. और इसमें जेनसेंग के इस्तीफे के मामले में पार्दर्शी जांच की मांग की. उसने यह भी लिखा- 'मैं जेनसेंग के साथ खड़ा हूं.' कर्मचारी ने तर्क दिया कि निष्पक्षता का मतलब यह नहीं है कि आप उसी से दूरी बना लें, जिसका नेतृत्व कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: तीन अफेयर्स पर फंसे जेनसन हुआंग को ट्रंप की सलाह- अपनी नौकरी के लिए फाइट करें

इस इंटरनल सजेशन बॉक्स में यह पोस्ट एनवीडिया के एक पुराने इंजीनियर ने डाली थी. उनकी अपील है कि इस मामले में पूरी जांच सबके सामने रखी जाए और हुंआग के CEO बने रहने के मुद्दे पर सभी कर्मचारियों से ऑपचारिक रूप से राय ली जाए. हुआंग के इस्तीफे के बाद लिंक्डइन पर एनवीडिया के लगभग 25 से ज्यादा कर्मचारियों ने उनका समर्थन किया. 

हुआंग ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. गुरुवार को उनका उस कंपनी के साथ जुड़ाव खत्म हो गया जिसकी उन्होंने सह स्थापना की थी.  एनवीडिया ने ऐलान किया है कि जब तक बोर्ड किसी स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, तब तक कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स अंतरिम CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्यों स्पेन में घर नहीं खरीद पा रहे हैं लोग? इतने खराब हालात कि 40 लाख लोग स्ट्राइक पर |
    Who Is Anoop Bikram Shahi: सलमान खान से भिड़ेगा नेपाली सिनेमा का सुपरस्टार, 'मातृभूमि' से धमाकेदार डेब्यू, बॉलीवुड में बनेगा करियर? |
    उत्तराखंड: चमोली के कई गांवों में भालुओं का आतंक, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे,वन्यजीव कानून बदलने की मांग |
    NCP के दोनों गुटों का विलय अब नहीं होगा? सुप्रिया सुले का बड़ा बयान |
    आने वाली हैं एक से बढ़कर एक कारें... मार्च 2027 तक बदल जाएगा मार्केट |
    गाजा के अस्पताल पर इजरायल की एयरस्ट्राइक, 13 साल के बच्चे समेत 6 की मौत |
    बांदा में भीषण हिट एंड रन, ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचला, जीजा-साले की मौत |
    मुश्किल में SpiceJet! दुबई एयरपोर्ट ने रोकी चेक-इन सर्विस, 35.8 Cr बकाया नहीं चुकाने का आरोप |
    'खूब सरस लागे छे!' पेट डॉग संग राधिका अंबानी का क्यूट पोज, एंटीक गोल्ड लहंगे में लगीं खूबसूरत, PHOTOS |
    दिल्ली: फूल बेचने वाली महिला ने गांजा बेचने से किया इनकार, ड्रग माफिया ने लाठी-डंडों से पीटा, VIDEO
    Advertisement