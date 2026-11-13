'Boss को फिर लाओ', Nvidia के कर्मचारी चाहते हैं वापस आएं जेनसेन हुआंग

एनवीडिया (Nvidia) के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग की वापसी को लेकर कंपनी के कर्मचारियों के बीच समर्थन देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाए गए इंटरनल सजेशन बॉक्स पर 1600 से ज्यादा कमेंट आए हैं. इनमें कर्मचारियों ने बोर्ड से हुआंग को एक और मौका देने के पक्ष में विचार करने की सलाह दी है.

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वायर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सजेशन बॉक्स में ज्यादातर कर्मचारियों ने हुआंग की वापसी का समर्थन किया है. एक कर्मचारी ने लिखा, 'अगर आप कंपनी के मिशन पर भरोसा करते हैं तो बॉस को वापस लाएं.' वहीं, एक अन्य कर्मचारी ने हुआंग का बचाव करते हुए लिखा, 'हम सब इंसान है और हमसे गलतियां हो सकती हैं. जेनसेन ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं. उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए.'

कर्मचारी ने कहा- 'मैं जेनसेन के साथ खड़ा हूं'

एनवीडिया के एक और कर्मचारी ने पूरी कंपनी को एक ईमेल भेजा. और इसमें जेनसेंग के इस्तीफे के मामले में पार्दर्शी जांच की मांग की. उसने यह भी लिखा- 'मैं जेनसेंग के साथ खड़ा हूं.' कर्मचारी ने तर्क दिया कि निष्पक्षता का मतलब यह नहीं है कि आप उसी से दूरी बना लें, जिसका नेतृत्व कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था.

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इस इंटरनल सजेशन बॉक्स में यह पोस्ट एनवीडिया के एक पुराने इंजीनियर ने डाली थी. उनकी अपील है कि इस मामले में पूरी जांच सबके सामने रखी जाए और हुंआग के CEO बने रहने के मुद्दे पर सभी कर्मचारियों से ऑपचारिक रूप से राय ली जाए. हुआंग के इस्तीफे के बाद लिंक्डइन पर एनवीडिया के लगभग 25 से ज्यादा कर्मचारियों ने उनका समर्थन किया.

हुआंग ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. गुरुवार को उनका उस कंपनी के साथ जुड़ाव खत्म हो गया जिसकी उन्होंने सह स्थापना की थी. एनवीडिया ने ऐलान किया है कि जब तक बोर्ड किसी स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, तब तक कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स अंतरिम CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगी.

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